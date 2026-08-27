María Claudia Martínez: “Las crisis reputacionales empiezan cuando las organizaciones dejan de identificar sus riesgos”

Las crisis reputacionales no comienzan cuando ocupan los titulares de los medios. “Empiezan mucho antes, cuando las organizaciones dejan de identificar sus riesgos o suponen que no los tienen”, sostiene esta abogada y economista que, durante más de 15 años, ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en derecho de la competencia, gobierno corporativo y cumplimiento.

Nacida en una familia en la que el Derecho era tradición, decidió complementar estos estudios con Economía, una doble formación que le permitió desarrollar la visión estratégica que hoy aplica en la protección de la reputación corporativa. Su recorrido comenzó antes de graduarse, mientras trabajaba en una firma de abogados, y se fortaleció durante su paso por la Superintendencia de Industria y Comercio, donde profundizó su experiencia en derecho de la competencia.

Como socia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, acompaña a organizaciones en el diseño de programas de cumplimiento y modelos de gobierno corporativo que fortalecen la transparencia y la confianza.

“En un entorno en el que el cumplimiento dejó de ser un requisito regulatorio para convertirse en un activo estratégico, defiendo un liderazgo basado en preparación, diversidad de perspectivas y capacidad de anticipación”.

Los aprendizajes que incorporó gracias al deporte –impulsó el primer equipo de fútbol de su colegio y descubrió el valor del trabajo en equipo–, también hacen parte de su manera de ejercer el liderazgo.