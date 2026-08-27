Patricia Gutiérrez: “Las empresas cibernéticas protegen la estabilidad económica de los países”

Barranquillera de origen y radicada en Bogotá desde su adolescencia, estudió Comunicación Audiovisual y Multimedios, y es magíster en Mercadeo. Inició su trayectoria profesional en una agencia, pero al poco tiempo sintió la necesidad de vincular su trabajo con un propósito social, lo que la llevó a trabajar en una fundación que rehabilita integralmente a personas con discapacidad.

En 2022, entró a Cybertech, empresa colombiana de ciberseguridad, para encargarse de la producción audiovisual y fortalecer su identidad de marca. Hoy, es directora de Marketing, lidera el posicionamiento estratégico, la narrativa de producto y la activación comercial.

“Lo que hacemos va muy ligado a que el equipo de ventas cuente con los insumos para relacionarse con prospectos y clientes”, dice. Parte del portafolio de la firma está compuesto por entidades financieras, claves para el funcionamiento de la economía.

Para ella, las compañías de ciberseguridad no solo aportan a la generación de empleo, sino que protegen la estabilidad económica de los países. Advierte que empresas y personas son vulnerables a riesgos cibernéticos, pero aún falta fortalecer la prevención.

“Un país que está bien blindado y que sabe cuáles son sus activos, puede estar mejor preparado para enfrentar un ataque cibernético”, afirma. Entiende el liderazgo como un ejercicio de aprendizaje constante. Esa convicción se refleja también en su vida personal. Es escritora por vocación y apasionada del arte y la fotografía.