A un mes de ser diagnosticada con enfermedad mortal, falleció famosa actriz de telenovelas; tomó decisión importante antes de morir

La televisión venezolana está de luto tras conocerse la muerte de Andreina Yépez, reconocida actriz, presentadora, modelo y comediante, quien falleció a los 51 años. La noticia se conoció el pasado martes 25 de agosto y causó muchas reacciones entre seguidores, colegas y figuras públicas del mundo del entretenimiento.

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Yépez había revelado apenas unas semanas antes que atravesaba un delicado momento de salud. En el mes de julio, la artista contó de forma pública que había sido diagnosticada con cáncer, aunque decidió mantener privado buena parte de los detalles sobre su tratamiento y evolución.

Durante las semanas después, Andreina enfrentó la enfermedad acompañada por sus familiares y lejos de la exposición mediática. Su decisión fue mantener la mayor reserva posible sobre el proceso que estaba atravesando, pese a que durante años había estado frente a las cámaras.

La venezolana construyó una extensa trayectoria en la televisión de su país y participó en diferentes producciones que la llevaron a convertirse en un rostro reconocido por los televidentes.

En el mundo de las telenovelas hizo parte de producciones como Por amarte tanto, Pecado de amor y El amor las vuelve locas.

Sin embargo, la actuación dramática no fue la única faceta que desarrolló durante su carrera. Yépez también encontró un espacio importante en programas de entretenimiento y comedia, donde pudo mostrar una personalidad diferente y ganarse el cariño del público.

Entre los espacios en los que participó se encuentran Bienvenidos, Cheverísimo y La guerra de los sexos, reconocidos programas de la televisión venezolana. Además, uno de los personajes que más recuerdan sus seguidores es Melao, interpretación que contribuyó a consolidar su popularidad.

Su versatilidad también la llevó a desempeñarse como presentadora y modelo, por lo que su recorrido profesional estuvo marcado por distintas experiencias frente a las cámaras. Esa capacidad para pasar de la actuación al humor y el entretenimiento fue una de las características que definieron su carrera.

La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de tristeza en redes sociales. Varios seguidores recordaron sus apariciones en televisión y destacaron los diferentes papeles que interpretó a lo largo de los años.

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La muerte de esta famosa actriz se dio aproximadamente un mes después de que hiciera público su diagnóstico de cáncer, circunstancia que aumentó el impacto de la noticia entre las personas que habían conocido recientemente su situación.

Hasta ahora, no se han divulgado públicamente mayores detalles sobre las circunstancias específicas de su fallecimiento. Sus familiares la acompañaron durante sus últimas semanas, mientras la televisión venezolana despide a una artista que dejó huella en novelas, programas de humor y espacios de entretenimiento.