Miley Cyrus rompió el silencio tras la muerte de Dolly Parton, su madrina de nacimiento

La muerte de Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country, generó una ola de mensajes y homenajes en Estados Unidos. Entre las voces que se pronunciaron estuvo Miley Cyrus, quien mantenía una relación cercana con la artista, además de haber sido su madrina de nacimiento.

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Parton falleció el martes a los 80 años, después de una breve lucha contra el cáncer, según confirmó a la AFP uno de sus primos, Brent Allen. La noticia provocó una profunda conmoción entre sus seguidores, especialmente en Tennessee, donde miles de personas se acercaron a Sevierville, su ciudad natal, para dejar flores y rendir homenaje a la intérprete de éxitos como Jolene.

En medio de las despedidas, Miley Cyrus utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 205 millones de seguidores, para compartir una fotografía junto a un extenso mensaje dedicado a su madrina.

“La sensación de perder a mi tía Dolly es algo que va mucho más allá de lo que siento que está bien compartir”, escribió la cantante, dejando claro que algunos de los momentos que compartió con Parton permanecerán en la intimidad.

Cyrus también recordó una de las últimas conversaciones que tuvo con la artista y destacó una enseñanza que, según sus palabras, Dolly habría querido que siguiera.

“Lo que SÉ es que Dolly querría que sintiera todo esto, que escribiera una canción sobre ello y que después siguiera adelante y fuera fuerte”, expresó.

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La relación entre ambas también quedó registrada en la televisión. Parton participó en varios capítulos de Hannah Montana, serie protagonizada por Cyrus, donde interpretó a la recordada tía Dolly.

Al finalizar su mensaje, Miley aseguró: “Siempre la amaré y querré hacerla sentir orgullosa”. Además, expresó su solidaridad con la familia, los amigos y los seguidores de la artista.

“Estamos atravesando esta pérdida juntos y la veremos en todas las cosas más hermosas”, concluyó la cantante.