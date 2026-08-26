Jeff Bezos, fundador de Amazon, reaccionó a la muerte de Dolly Parton: “Liderar con amor”

La noticia sobre la muerte de Dolly Parton generó reacciones y mensajes de reconocimiento provenientes de distintas personalidades del mundo de la música, los negocios y el entretenimiento. Entre ellas destacó la reacción de Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram para recordar a la artista y destacar tanto su trayectoria como el impacto que tuvo más allá de los escenarios.

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“Dolly pasó toda su vida mostrándonos lo que significa liderar con amor. Lauren y yo estamos profundamente agradecidos de haberla conocido. Ella elevaba el ánimo de todos con su música, su generosidad y su alegría. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todas las personas a quienes llegó su influencia”, escribió el fundador de Amazon a través de Instagram.

El empresario expresó públicamente su admiración por Parton pocas horas después de que se conociera la noticia de su fallecimiento. La cantante, además de construir una extensa carrera en la música country, alcanzó una importante fortuna, estimada en 375 millones de dólares por Forbes, y fue reconocida por su participación en diferentes iniciativas de carácter social y filantrópico.

Dolly Parton falleció Foto: Redes sociales

La relación pública entre Bezos y Parton ya había adquirido especial relevancia en 2022, cuando el fundador de Amazon decidió reconocer a la cantante con el premio Bezos Courage & Civility. Como parte de este reconocimiento, Bezos anunció una donación de 100 millones de dólares para que la artista destinara los recursos a las causas y organizaciones que considerara pertinentes.

El reconocimiento fue promovido por Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, como una distinción dirigida a personas que se destacan por impulsar iniciativas y soluciones con valentía, responsabilidad y sentido de civismo.

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En el caso de Dolly Parton, el galardón estuvo acompañado de una suma de 100 millones de dólares, recursos que la cantante podía distribuir entre organizaciones benéficas y causas sociales de su elección, en línea con su conocida labor filantrópica.