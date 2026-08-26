Bill Gates lanzó inquietante advertencia sobre el futuro del trabajo: “Incita a reemplazar a las personas con máquinas”

Bill Gates anunció el dominio Human Reserved (reservados a humanos) para la protección y la reserva de ciertos puestos de trabajo exclusivamente para personas, como la educación o la sanidad, incluso si la Inteligencia Artificial (IA) es capaz de hacerlos, en el ensayo publicado recientemente, y en el que también recomienda la aplicación de impuestos a la IA y robótica.

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En el escrito, titulado The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical y publicado en su blog oficial, Gates Notes, el empresario afirma que “en términos de igualdad, la IA será o el mayor igualador jamás inventado, o la peor fuente de injusticia”, y aborda los riesgos del impacto de la IA en el mercado laboral.

“El desafío es monumental. Incluso bajo las mejores circunstancias, la transición a la nueva era de la IA será uno de los momentos más turbulentos en la historia humana”, afirma Gates, advirtiendo de que la sociedad y el sistema no se están preparando adecuadamente para los profundos cambios que están por llegar.

Bill Gates acostumbra a hacer análisis sobre cómo las nuevas tecnología pueden cambiar el mundo en unos años. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

En la parte de su visión que toca el mundo laboral, propone reservar bajo el dominio Human Reserved los puestos de trabajo que deberían limitarse a humanos, y aplicar impuestos sobre los tokens de IA y la robótica.

En su tarea de calcular cuánta fuerza laboral se podría preservar así, Gates calculó en una entrevista con Axios que, en el escenario más extremo, como máximo un 40 por ciento de los empleos podría reservarse inicialmente para personas. “Es lo máximo a lo que llego”, dice, reconociendo que incluso alcanzar esa cifra le costó más de lo que esperaba.

“El sistema tributario te incita a reemplazar a las personas con máquinas”, señaló el empresario. Foto: getty images

“Me gustaría convencerme de que estoy equivocado sobre el mercado laboral, pero no lo estoy”, asegura Gates a Axios, en referencia a la desaparición permanente de muchos empleos que recoge en su ensayo, sobre todo los de nivel inicial e intermedio, en sectores como el derecho, la atención al cliente, la medicina, el ‘software’ y la manufactura, en un plazo de una década (no de generaciones).

En lo que respecta a los empleos Human Reserved, Gates utiliza en su ensayo la analogía de las reservas naturales, “lugares donde se podrían levantar edificios y carreteras, pero que se eligen no perder porque la pérdida sería demasiado grande”. El ejemplo que da es el cuidado de su padre, enfermo de alzhéimer, por cuidadores humanos: “Algo en el cuidado que le dieron a mi padre era irremediablemente humano. Ningún robot podría ni debería haberlo hecho”.

“Me gustaría convencerme de que estoy equivocado sobre el mercado laboral, pero no lo estoy”, dijo el empresario. Foto: Getty Images

De hecho, en la entrevista a Axios afirma que el cuidado infantil y el servicio de jurado son cosas para las que los humanos están claramente mejor preparados, al igual que en la educación y la sanidad “no querrías prohibir la IA completamente”, en referencia a que los sanitarios podrían mejorar su capacidad con el uso de la IA.

Justamente, Gates cree que Human Reserved tendría dos vertientes. “Una es para siempre; este trabajo lo hacen los humanos”, señala el cofundador de Microsoft. La otra es como una especie de protección temporal para trabajadores que, cerca del fin de su carrera profesional, no tienen forma de pivotar a otra categoría laboral.

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Por último, Gates recomienda aplicar impuestos sobre los tokens de IA y los robots para reducir los incentivos económicos que hoy tienen las empresas para automatizar el trabajo humano: contratar una persona conlleva pagar impuestos sobre su nómina, mientras que comprar un robot o software se desgrava como gasto.

“El sistema tributario te incita a reemplazar a las personas con máquinas”, remarca, aunque cita que una alternativa no es una tarea fácil. Es más, habla de un cambio en el sistema fiscal “mayor que cualquiera en mi vida”, “en un momento en el que la política está más polarizada que nunca”.

*Con información de Europa Press.