Rockstar Games rompe el silencio tras la filtración de GTA VI días antes de su lanzamiento: hizo inesperada confesión

Rockstar Games se pronunció sobre la filtración de varios videos de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ocurrida durante la última semana y reconoció que el incidente representó un duro golpe para el equipo encargado del desarrollo de la esperada entrega de la saga.

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La compañía lamentó que la experiencia que había preparado para los jugadores pueda verse afectada por algunos spoilers, aunque pidió paciencia hasta el lanzamiento oficial del juego, previsto para el 19 de noviembre.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el estudio aseguró que está entusiasmado por mostrar el nuevo material oficial, pese a los contratiempos provocados por la filtración.

“Estamos muy ilusionados porque todo el mundo pueda ver mañana el avance ampliado. Ha costado más de lo que queríamos dejarlo listo, pero, como con todo lo que hacemos, sabemos que tenemos que superar sus expectativas y estamos decididos a estar a la altura de lo que esperan y merecen”, expresó la compañía.

La compañía se pronunció oficialmente después de la filtración de videos de GTA VI. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El mensaje llega después de que se difundieran 13 videos, atribuidos a un grupo o persona identificada como Cyberleek, que revelaron imágenes del juego antes de su presentación oficial.

¿Cuándo se estrenará el nuevo avance de GTA VI?

Rockstar confirmó que este jueves se estrenará mundialmente Grand Theft Auto VI: Una vista extendida, un adelanto con más detalles sobre la nueva entrega de la franquicia. La primera exhibición será a través de Netflix, y seis horas después el contenido estará disponible en el canal oficial de YouTube.

En el mismo comunicado, la empresa también se disculpó por la larga espera para compartir información adicional sobre el proyecto.

Rockstar lamentó que algunos jugadores hayan tenido acceso a contenido antes del lanzamiento. Foto: AFP

“Sentimos mucho que todo haya tardado tanto: desde terminar el juego (¡ya casi está!) hasta compartir más detalles y gameplay oficial, y ofrecer a la comunidad todo lo que quiere saber”.

Con estas declaraciones, Rockstar reafirmó que la filtración no ha modificado los planes de lanzamiento y reiteró que GTA VI mantiene su estreno para el 19 de noviembre, mientras busca recuperar el impacto que tenía previsto para la presentación oficial del juego.

*Con información de Europa Press.