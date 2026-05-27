Ciberdelincuentes aprovechan la fiebre por GTA VI para estafar: así están robando datos y controlando dispositivos

El retraso en el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha generado una enorme expectativa entre los seguidores de la franquicia, una situación que los ciberdelincuentes están aprovechando para difundir falsas invitaciones de acceso anticipado a la beta del videojuego.

Si lo llaman a pedirle este dato de su tarjeta bancaria, cuelgue de inmediato: podría ser víctima de una millonaria estafa

La compañía de ciberseguridad NordVPN alertó sobre una ola de campañas fraudulentas que prometen acceso exclusivo a uno de los títulos más esperados del año. Sin embargo, estas estrategias han sido diseñadas para robar credenciales de los usuarios e instalar programas maliciosos en sus dispositivos.

Alertan por estafas que prometen acceso anticipado a GTA VI

Las estafas ofrecen supuestas claves para acceder anticipadamente al juego en consolas como PlayStation 5 y Xbox, o invitan a completar procesos de verificación que en realidad terminan suscribiendo a las víctimas a servicios de pago. En el caso de Android, incluso circulan aplicaciones falsas que prometen acceso a la beta de GTA VI.

En los equipos con Windows, la amenaza es aún mayor. La campaña promete una descarga completa del videojuego, pero en realidad instala un malware que permite a los atacantes tomar el control total del dispositivo infectado.

GTA VI llegará oficialmente el 19 de noviembre tras sufrir varios retrasos en su lanzamiento. Foto: Getty Images

“Cuando la gente está desesperada por conseguir acceso anticipado a algo, baja la guardia. Esa es la vulnerabilidad que explotan los atacantes”, explicaron en declaraciones compartidas con medios especializados como PCMag e Insider Gaming.

Grand Theft Auto VI llegará al mercado el 19 de noviembre, luego de varios retrasos en su calendario de lanzamiento. Inicialmente, el juego estaba previsto para otoño de 2025, pero posteriormente fue aplazado hasta mayo de 2026.

Las estafas prometen acceso anticipado para PlayStation 5, Xbox y Android. Foto: Getty Images

Así las cosas, la expectativa que rodea el lanzamiento de Grand Theft Auto VI se ha convertido en una oportunidad para que los ciberdelincuentes engañen a miles de usuarios.

Ante este panorama, los expertos recomiendan desconfiar de enlaces, aplicaciones o promociones no oficiales y verificar siempre la información en canales autorizados.

*Con información de Europa Press.