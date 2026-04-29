CEO de la empresa dueña de Rockstar habló sobre cuál sería el precio final del tan esperado videojuego GTA 6

Continua la especulación alrededor de Grand Theft Auto VI y ante ello, Take-Two Interactive la compañía matriz de Rockstar salió a aclarar algunas de las dudas más comentadas por la comunidad.

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Durante su participación en la conferencia iicon, enfocada en ejecutivos de la industria, Strauss Zelnick se refirió al tema, en donde además de apuntar al valor que tendría el esperado videojuego también buscan tranquilizar a los jugadores frente a los rumores que circulaban.

Un precio que no sería tan alto como se temía

Durante su participación en un evento del sector, Zelnick abordó uno de los temas que más inquietud generaba: cuánto costará el juego. Aunque evitó dar una cifra concreta, dejó claro que la intención de la empresa no es fijar un precio desproporcionado.

El ejecutivo explicó que el valor de un producto no depende solo del costo, sino de la percepción del usuario frente a lo que recibe. Bajo esa lógica, aseguró que la compañía busca que los jugadores sientan que están pagando un precio justo por una experiencia de alta calidad.

Strauss Zelnick entregó detalles clave sobre el posible costo de GTA 6. Foto: Getty Images for The Business of

Sus palabras contrastan con los rumores que hablaban de cifras elevadas, incluso por encima de los 100 dólares. En cambio, todo apunta a que el precio base estaría más alineado con los estándares actuales de la industria.

“Nos centramos en cómo ofrecer algo extraordinario y cómo asegurarnos de que el precio que la gente paga por ello sea muy razonable”, comentó Zelnick.

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La estrategia detrás del valor en los videojuegos

Zelnick también hizo referencia a la evolución de los precios en el sector, destacando que, pese a la inflación global, los videojuegos han mantenido costos relativamente estables durante años. Según explicó, los títulos más importantes del mercado se han movido tradicionalmente entre los 60 y 70 dólares, lo que refuerza la idea de que no habría un salto abrupto con el nuevo lanzamiento.

Aunque todavía no existe una preventa oficial confirmada por Rockstar Games, las declaraciones del directivo dejan entrever que la edición estándar de GTA VI seguiría esa misma línea de precios.

Rockstar comenzará el marketing de lanzamiento en verano de 2026. Foto: Getty Images

Por ahora, la compañía mantiene el misterio sobre varios detalles del juego, pero con estas pistas busca reducir la incertidumbre y mantener la expectativa sin alimentar versiones exageradas.