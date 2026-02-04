Videojuegos

GTA VI, el videojuego más esperado de 2026, ya tiene fecha de lanzamiento oficial y ‘promete’ sorprender a sus fanáticos

La fecha fue confirmada por Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, durante la presentación de resultados financieros del tercer trimestre.

Redacción Tecnología
4 de febrero de 2026, 7:38 p. m.
Rockstar comenzará el marketing de lanzamiento en verano de 2026.
Rockstar comenzará el marketing de lanzamiento en verano de 2026.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) está confirmado para el 19 de noviembre, según aseguró el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, quien también destacó las cifras exitosas que acompañan a esta franquicia de acción y mundo abierto.

Rockstar Games, desarrolladora de Grand Theft Auto, estableció el año pasado la nueva fecha de lanzamiento de la sexta entrega, después de que inicialmente se planeara para otoño de 2025 y luego se pospusiera a mayo de 2026.

De esta manera, GTA VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026, y los planes de la compañía permanecen sin cambios, como confirmó Zelnick durante la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2026:

Las expectativas son altas debido al éxito previo de la franquicia y al impacto mediático de los tráileres.
Las expectativas son altas debido al éxito previo de la franquicia y al impacto mediático de los tráileres.

“Nuestra ejecución durante el año fiscal 2026 ha sido extraordinaria y tenemos mucha confianza a medida que nos acercamos al año fiscal 2027, que promete ser innovador para Take-Two y toda la industria del entretenimiento, liderado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre. El marketing de lanzamiento de Rockstar comenzará este verano”, afirmó Zelnick.

Las expectativas en torno al juego son muy altas. Take-Two destacó que el primer tráiler, publicado en diciembre de 2023 en exclusiva en YouTube, “rompió el récord del mayor debut de vídeo no musical en la plataforma, con más de 93 millones de visitas en 24 horas”.

Además, la compañía señaló que el segundo tráiler multiplataforma se convirtió en “el mayor lanzamiento de vídeo de todos los tiempos, con más de 475 millones de visitas en 24 horas”.

Originalmente, el juego iba a salir en otoño de 2025 y luego se pospuso a mayo de 2026.
Originalmente, el juego iba a salir en otoño de 2025 y luego se pospuso a mayo de 2026.

En declaraciones a Variety, Zelnick desmintió los rumores que indicaban que GTA VI se lanzaría primero en formato online y que la versión física llegaría en 2027, para evitar filtraciones: “Ese no es el plan”, aseguró.

Zelnick también habló sobre Grand Theft Auto V, cuyo éxito continúa sólido, con más de 225 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2013. Además, destacó que el gasto de los jugadores en GTA Online creció un 27 %, reflejando la fortaleza continua de la franquicia.

*Con información de Europa Press

