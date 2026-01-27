Videojuegos

Amantes de los carros en consolas esperan con ansias lanzamiento de Forza Horizon 6: cuándo llega y qué novedades trae

La desarrolladora ha explicado que el Forza Horizon 6, ambientado en Japón, contiene el mapa más grande que han realizado.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

27 de enero de 2026, 2:15 p. m.
Forza Horizon 6 ya tiene fecha de lanzamiento: llegará a Xbox y PC el próximo 19 de mayo
Forza Horizon 6 ya tiene fecha de lanzamiento: llegará a Xbox y PC el próximo 19 de mayo Foto: Tomada de X

El videojuego Forza Horizon 6 ya tiene una fecha oficial de lanzamiento: llegará el 19 de mayo a las consolas Xbox Series X/S y PC, con un acceso anticipado que comenzará el 15 de mayo.

Marca de carros que debutó con bombos y platillos anunció el cierre de más de cien vitrinas: hubo respuesta aclarando

Durante la presentación del Xbox Developer Direct, Playground Games ha ofrecido un primer vistazo a través de un ‘gameplay’ de esta nueva entrega, presentada el pasado mes de septiembre.

La desarrolladora ha explicado que el Forza Horizon 6, ambientado en Japón, contiene el mapa más grande que han realizado, combinando zonas urbanas con paisajes rurales.

La última entrega de la saga tendrá como protagonista a un turista que comenzará con carreras clasificatorias para unirse al Festival Horizon. Una vez superada esta fase, se podrán desbloquear nuevos vehículos y mejoras a medida que se sube de nivel.

Tecnología

“Falsa y absurda”: WhatsApp responde a las acusaciones sobre supuestas fallas en la privacidad de su cifrado de extremo a extremo

Tecnología

Android esconde un ajuste clave que mejora el rendimiento y la seguridad del celular: el truco que marca la diferencia

Tecnología

Colombia recibe dos nuevos pesos pesados en el mercado gamer: nuevo portátil y torre marcan tendencia

Tecnología

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Tecnología

“Todos en la Tierra van a querer uno”: Elon Musk anticipó cuál es el nuevo dispositivo que podría cambiar el mundo

Tecnología

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Tecnología

La aplicación que se extiende por Europa como alternativa a WhatsApp y Telegram

Vehículos

Vehículos usados mantienen aumento de ventas mientras nuevos enfrentan ajustes: “Este modelo permite facilitar la comercialización”

Vehículos

Marca de carros que debutó con bombos y platillos anunció el cierre de más de cien vitrinas: hubo respuesta aclarando

Vehículos

Lanzan el Tesla más barato del mundo: cómo se puede comprar, cuánto vale y qué configuración trae

Habrá más de 550 coches disponibles desde el inicio, la mayor cantidad hasta la fecha. Además del garaje, los jugadores podrán personalizar su “finca”, un terreno en el que pueden construir y decorar instalaciones conforme avancen en el juego.

Adiós a los retrasos: los esperados lanzamientos que dominarán las consolas en febrero 2026

La fecha de lanzamiento anunciada ha coincidido con los informes previos basados en un anuncio del juego, que ya apuntaba al 19 de mayo con un acceso anticipado de cuatro días antes. En cuanto al lanzamiento del Forza Horizon 6 a PlayStation 5, estas informaciones apuntan a que llegará a finales de 2026.

Más allá del Forza Horizon 6, otros títulos también han captado la atención durante el Xbox Developer Direct. Fable, también de Playground Games, llegará en otoño de este año a Xbox, PS5 y PC. Este RPG de mundo abierto se moldeará a las decisiones que tomen los jugadores, con un sistema de reputación que acompañará al personaje.

Por su parte, Game Freak ha mostrado el primer tráiler de Beast of Reincarnation, cuyo lanzamiento llegará este verano a Xbox, PS5 y PC. La desarrolladora de los videojuegos de Pokémon ha presentado un nuevo RPG de acción también basado en criaturas con cualidades extraordinarias que acompañan a la protagonista.

Por último, Kiln, desarrollado por Double Fine, llegará esta primavera a Xbox, PS5 y PC. Este videojuego multijugador permitirá a los jugadores crear y moldear sus propios objetos de cerámica para combatir contra otros.

¿Por qué Forza ha logrado tanta popularidad entre los aficionados al automovilismo?

La franquicia Forza ha logrado un lugar destacado en la industria de los videojuegos gracias a las altas capacidades y realismo que involucran en sus ediciones, lo que le ha permitido consolidarse como el referente de conducción para el ecosistema de Microsoft.

Uno de los fuertes de este videojuego es la dualidad estratégica al permitirle al usuario experimentar entre la rigurosidad y la técnica en los circuitos presentes en la versión Motorsport, y la aventura característica de los juegos de arcade a la que se puede acceder en el modo Horizon.

Videojuegos más destacados que llegan del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 para Steam, Switch, PlayStation
  • Forza Motorsport: Se enfoca en la simulación técnica, la competición en circuitos cerrados y el perfeccionamiento de habilidades. Es el rival directo de Gran Turismo y destaca por su precisión en físicas de neumáticos y gestión de daños.
  • Forza Horizon: Ofrece un mundo abierto arcade centrado en la exploración, la libertad y la cultura del automóvil a través del “Festival Horizon”. Ha sido aclamado como el “rey de la conducción” por su diversión inmediata y paisajes diversos. 

Más de Tecnología

Forza Horizon 6 ya tiene fecha de lanzamiento: llegará a Xbox y PC el próximo 19 de mayo

Amantes de los carros en consolas esperan con ansias lanzamiento de Forza Horizon 6: cuándo llega y qué novedades trae

WhatsApp responde a la demanda: “El cifrado es real y plenamente funcional”

“Falsa y absurda”: WhatsApp responde a las acusaciones sobre supuestas fallas en la privacidad de su cifrado de extremo a extremo

Cambiar este ajuste puede marcar una diferencia notable en el rendimiento del celular.

Android esconde un ajuste clave que mejora el rendimiento y la seguridad del celular: el truco que marca la diferencia

Jugadores y streamers en Colombia cuentan con nuevos equipos diseñados para alto desempeño.

Colombia recibe dos nuevos pesos pesados en el mercado gamer: nuevo portátil y torre marcan tendencia

Un breve comentario publicado en X bastó para que el debate sobre la seguridad de los chats se intensificara.

“WhatsApp no ​​es seguro”: Elon Musk puso en duda el uso de la aplicación y resaltó que es mejor utilizar X

Musk describió un escenario en el que las tareas diarias dejarán de depender del esfuerzo humano.

“Todos en la Tierra van a querer uno”: Elon Musk anticipó cuál es el nuevo dispositivo que podría cambiar el mundo

El cansancio frente a los smartphones impulsa el regreso de celulares sin internet.

¿Por qué las personas quieren volver a comprar el celular Nokia 1100?

Signal, la aplicación que recomienda Elon Musk para reemplazar a WhatsApp.

La aplicación que se extiende por Europa como alternativa a WhatsApp y Telegram

Nuevos títulos y regresos conocidos coinciden en una semana clave para los jugadores.

Videojuegos más destacados que llegan del 26 de enero al 1 de febrero de 2026 para Steam, Switch, PlayStation

Una nueva teoría propone múltiples singularidades en el espacio en lugar de materia oscura y energía oscura.

Sin materia oscura no existiría la vida: el mapa que explica el origen de galaxias, estrellas y planetas

Noticias Destacadas