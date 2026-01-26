Marca de carros que debutó con bombos y platillos anunció el cierre de más de cien vitrinas: hubo respuesta aclarando

El mercado automotriz en China es uno de los más competidos en el mundo, pues al ser el país con mayor consumo de vehículos en el planeta, y al ser el productor más poderoso de autos de nuevas tecnologías, han surgido una importante cantidad de marcas que han alentado la transición hacia esta nueva forma de modalidad.

El mercado chino es el mayor productor y consumidor de vehículos. Foto: NurPhoto via Getty Images

Pese a la posición dominante del gigante asiático, muchos expertos han señalado que en el futuro será menor la cantidad de firmas que puedan sobrevivir dado que las condiciones del mercado exigirán poderosos músculos financieros y una estabilidad que los nuevos jugadores del mercado no podrán sostener en el tiempo.

Precisamente, la compañía Li Auto, protagonista en los últimos años en China, ha anunciado un movimiento importante con el fin se sobrevivir a la agitada competencia en un mercado de tal magnitud.

Según se ha conocido la marca cuenta con 548 tiendas en las que al incluir presencia en centros comerciales y otro tipo de vitrinas alcanza los 904 centros de atención al cliente; sin embargo, planea el cierre de 100 tiendas durante el primer semestre de 2026, como parte de la estrategia para optimizar sus inversiones y sus rendimiento.

La prensa china ha indicado que este ajuste le permitirá enfocarse en los concesionarios y puntos de venta tipo ‘Autopark’, en los cuales pueden ofrecer atención al cliente, venta de vehículos, entregas y mantenimiento con precios mucho más razonables de arrendamientos.

Ante los rumores de despidos y cierres masivos, la prensa local recogió declaraciones de la compañía en la que indicaron que solo se trata de un cierre limitado de tiendas en centros comerciales, en los cuales los resultados no han sido lo esperado, descartando un cierre generalizado.

En diciembre de 2025 la marca entregó 44.246 unidades, contribuyendo a las 109.194 que registraron en el cuarto semestre del año y al 1′540.215 que entregó el país al cierre del año.

La compañía no alcanzó el objetivo de ventas en el último trimestre del año. Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque parecieran cifras alentadoras, lo cierto es que para el mercado chino no son las mejores, pues el acumulado de 406.000 no fueron suficientes para lograr el objetivo trazado para 2025.

¿Cuántos carros vendió China en 2025?

El mercado automotor en China tiene cifras que parecen de otro planeta. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), se vendió un carro por segundo, pues se contabilizaron más de 34,3 millones de unidades matriculadas en 2025.

Este registro significa una nueva marca, pues se trata de un incremento del 9,4 % frente a los datos de 2024, y le permitió al gigante asiático acumular 17 años consecutivos como el mayor consumidor de vehículos del mundo.

La firma cerrará 100 centros de atención en el primer trimestre de 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

En cuanto a las exportaciones, China también fue el país que más vehículos envió al exterior en 2025, superando a Japón. En total, colocó en otros países más de 7 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del 21,1 % frente a 2024.

Respecto a los vehículos híbridos enchufables y eléctricos, las exportaciones alcanzaron las 2,61 millones de unidades, una cifra que duplicó lo logrado en 2024 y que tuvo como protagonista a la compañía Chery, con 1,34 millones de automóviles destinados al exterior.