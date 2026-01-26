Lanzan el Tesla más barato del mundo: cómo se puede comprar, cuánto vale y qué configuración trae

Tesla sorprendió a finales de noviembre de 2025 al aterrizar en Colombia y ofrecer el Model 3 y el Model Y a precios que realmente sacudieron el mercado, justo en el mismo momento en que se desarrollaba el Salón del Automóvil.

El Tesla más económico que puede comprar en Colombia: qué trae y por qué está más barato que en todo el mundo

El Model 3 de Tesla ajustó su precio para Colombia a unos días de su lanzamiento. Foto: Captura pantalla Tesla.com

En la actualidad, estas dos versiones arrancan en $ 114.990.000 y $ 119.990.000, respectivamente, y luego, según su configuración, pueden ir avanzando hasta superar los $145..000.000, lo cual les permitió ser destacados como los vehículos Tesla más económicos del mundo y uno de los vehículos eléctricos con relación precio-beneficio en el mercado colombiano.

Estas circunstancias le permitieron a la marca norteamericana llegar al país con una de las ofertas más llamativas a nivel mundial, hasta que se conocieron los precios de estas unidades en el mercado de Corea del Sur.

Tesla le apunta a nuevas estrategia

En medio de la caída en ventas que afronta Tesla durante este último año, un fenómeno que permitió a BYD superarlo y ubicarse en lo más alto del top de ventas de vehículos eléctricos a nivel global, la compañía de Elon Musk anunció la llegada del Tesla Model Y Standard y del Tesla Model 3 Standard, versiones menos equipadas y con precios mucho más cómodos para los interesados.

Esta medida acerca mucho más los vehículos a los compradores; sin embargo, en Corea del Sur, la compañía fue más allá y lanzó un Model 3 mucho más económico que las versiones estándar y que los comercializados en Colombia.

Según se ha conocido, en la página web de Tesla se puede encontrar un Model 3 por 36.990.000 wones coreanos, que al cambio a la moneda colombiana equivale a unos $94.292.826, cifra considerablemente inferior a la estimada para el mercado en Colombia.

China vendió un carro por segundo en 2025: el mayor exportador de ese país lleva 23 años en la cima del ranking

La elección del color, los rines y el sistema de conducción autónoma pueden incrementar el valor de la compra. Foto: Getty Images

Este modelo más económico y atractivo para los compradores tiene algunas variaciones en cuanto a su equipamiento, principalmente en lo que respecta a la autonomía y a algunas funciones incluidas en las versiones de arranque.

El vehículo, que en Colombia inicia en su versión Rear-Wheel Drive con 520 kilómetros de autonomía, ahora en Corea promete 382 kilómetros de recorrido con una sola carga. De igual forma, la aceleración ya no será de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, sino que tardará 6,2 segundos en alcanzar esta velocidad.

Otro de los cambios que se encontrará en esta nueva versión económica será el tipo de llantas, que serán de 18 pulgadas, y la tapicería, que será de color negro, algo fuera de lo tradicional para la firma.

Este modelo más económico y llamativo para los compradores, tiene algunas variaciones en cuanto a su equipamiento, principalmente en cuento a autonomía y algunas funciones que incluyen las versiones de arranque.

Tesla Model 3 , el modelo más económico de Tesla en Colombia. Foto: Getty Images

Según los reportes, el sistema de infoentretenimiento no ofrecerá la posibilidad de contar con radio y, además, los asientos y el volante perderán el ajuste automático para pasar a configurarse de modo manual; la ventilación en los asientos delanteros también dejará de estar disponible.

Por último, las pantallas posteriores, el sistema de calefacción en los asientos traseros, la iluminación ambiental y los espejos retrovisores antirreflejo ya no estarán disponibles en esta versión económica del famoso Model 3.