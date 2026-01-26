Moteros y conductores: atentos al calendario porque se acerca fecha en la que podrán inmovilizar miles de vehículos

Hasta el 6 de febrero será la fecha límite para hacer el trámite de traspaso a persona indeterminada de acuerdo con la decisión tomada por el Ministerio de Transporte, luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, en cuanto a la demanda de registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas durante la vigencia de la Resolución No. 44765 de 2022.

Gracias a esta decisión del Ministerio, se benefició a aquellas personas que no habían legalizado el traspaso de su vehículo y que no tenían conocimiento del paradero de su actual propietario, situación que podría generarle al antiguo dueño riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo.

Así las cosas, la Resolución estableció que “con el fin de otorgar un cierre definitivo al trámite de traspaso de un vehículo a persona indeterminada, previsto en los artículos 5.3.3.2, 5.3.3.3 y 5.3.3.4, de la presente sección, se establecerá un término adicional de dos meses para la radicación de los trámites, esto es, hasta el 6 de febrero de 2026”.

¿Cómo hacer el traspaso a persona indeterminada?

Realizar este trámite es muy sencillo. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la Ventanilla Única de Servicios, invitó a la ciudadanía a realizar el trámite con antelación para evitar contratiempos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales:

Presentar una declaración bajo juramento de que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor en los últimos tres años.

Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y por obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo.

Validar la existencia del SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes.

No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros).

Presentar los documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso.

Pagar el valor del trámite: en 2026, para carro, maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada y para remolques y semirremolques cuesta $ 261.000 y, en el caso de las motocicletas, $ 146.100.

Beneficios de realizar el trámite a tiempo

Posibilita que el propietario se desvincule legalmente de futuras obligaciones por multas, impuestos y embargos asociados al vehículo.

Evita la acumulación de deudas en la Secretaría de Hacienda.

Protege el historial crediticio al prevenir reportes negativos derivados de cobros coactivos.

Facilita la gestión de trámites posteriores, ya que el registro refleja que el propietario original no tiene responsabilidad sobre el automotor.

Reduce riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo.

Mantiene actualizada la situación patrimonial y fiscal ante las autoridades competentes.

El traspaso de propiedad a persona indeterminada se realiza en cualquiera de las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios, agendando de forma gratuita una cita en www.ventanillamovilidad.com.co.