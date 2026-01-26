Moteros y conductores: atentos al calendario porque se acerca fecha en la que podrán inmovilizar miles de vehículos

Hasta el 6 de febrero será la fecha límite para hacer el trámite de traspaso a persona indeterminada de acuerdo con la decisión tomada por el Ministerio de Transporte, luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, en cuanto a la demanda de registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas durante la vigencia de la Resolución No. 44765 de 2022.
Gracias a esta decisión del Ministerio, se benefició a aquellas personas que no habían legalizado el traspaso de su vehículo y que no tenían conocimiento del paradero de su actual propietario, situación que podría generarle al antiguo dueño riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo.
Así las cosas, la Resolución estableció que “con el fin de otorgar un cierre definitivo al trámite de traspaso de un vehículo a persona indeterminada, previsto en los artículos 5.3.3.2, 5.3.3.3 y 5.3.3.4, de la presente sección, se establecerá un término adicional de dos meses para la radicación de los trámites, esto es, hasta el 6 de febrero de 2026”.
¿Cómo hacer el traspaso a persona indeterminada?
Realizar este trámite es muy sencillo. Por esta razón, la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la Ventanilla Única de Servicios, invitó a la ciudadanía a realizar el trámite con antelación para evitar contratiempos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales:
- Presentar una declaración bajo juramento de que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor en los últimos tres años.
- Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y por obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo.
- Validar la existencia del SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes.
- No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros).
- Presentar los documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso.
- Pagar el valor del trámite: en 2026, para carro, maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada y para remolques y semirremolques cuesta $ 261.000 y, en el caso de las motocicletas, $ 146.100.
Beneficios de realizar el trámite a tiempo
- Posibilita que el propietario se desvincule legalmente de futuras obligaciones por multas, impuestos y embargos asociados al vehículo.
- Evita la acumulación de deudas en la Secretaría de Hacienda.
- Protege el historial crediticio al prevenir reportes negativos derivados de cobros coactivos.
- Facilita la gestión de trámites posteriores, ya que el registro refleja que el propietario original no tiene responsabilidad sobre el automotor.
- Reduce riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo.
- Mantiene actualizada la situación patrimonial y fiscal ante las autoridades competentes.
El traspaso de propiedad a persona indeterminada se realiza en cualquiera de las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios, agendando de forma gratuita una cita en www.ventanillamovilidad.com.co.