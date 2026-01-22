China vendió un carro por segundo en 2025: el mayor exportador de ese país lleva 23 años en la cima del ranking

El mercado automotor en China tiene cifras que parecen de otro planeta. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), se vendió un carro por segundo, pues se contabilizaron más de 34,3 millones de unidades matriculadas en 2025.

China es el marcado más grande de vehículos en el mundo. Foto: Getty Images

Este registro significa una nueva marca, pues se trata de un incremento del 9,4 % frente a los datos de 2024, y le permitió al gigante asiático acumular 17 años consecutivos como el mayor consumidor de vehículos del mundo.

En cuanto a las exportaciones, China también fue el país que más vehículos envió al exterior en 2025, superando a Japón. En total, colocó en otros países más de 7 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del 21,1 % frente a 2024.

Respecto a los vehículos híbridos enchufables y eléctricos, las exportaciones alcanzaron las 2,61 millones de unidades, una cifra que duplicó lo logrado en 2024 y que tuvo como protagonista a la compañía Chery, con 1,34 millones de automóviles destinados al exterior.

Bajo este contexto de transformación acelerada de la industria automotriz global, el Grupo Chery cerró 2025 con ventas acumuladas por 2.806.393 vehículos, lo que representa un crecimiento interanual del 7,8 %.

De este total, 1.344.020 unidades correspondieron a exportaciones, cifra que le permitió mantenerse durante 23 años consecutivos como el mayor exportador automotor de China.

Chery es una de las empresas automovilísticas más poderosas de China. Foto: Getty

El desempeño del grupo estuvo marcado por el fortalecimiento de su estrategia internacional y por el avance en tecnologías de nuevas energías.

Durante el año, las exportaciones crecieron un 17,4 % frente a 2024, superando por primera vez las 140.000 unidades en un solo mes, con presencia comercial en más de 120 países y regiones.

Uno de los principales motores de crecimiento fue el segmento de vehículos de nuevas energías (NEV), que alcanzó 903.847 unidades vendidas, con un incremento del 54,9 % interanual.

Este resultado posicionó a la compañía china entre los grupos automotores líderes de la industria, tanto por volumen como por ritmo de expansión en este segmento, apoyado en un portafolio de tecnologías híbridas y eléctricas que concentró más del 90 % de los nuevos lanzamientos realizados por la compañía en 2025.

En materia de calidad y producto, la firma fue reconocida con la Nominación al Premio Nacional de Calidad de China y se ubicó en el primer lugar entre las marcas nacionales en cinco estudios de J.D. Power: Calidad Inicial (IQS), Satisfacción en Ventas (SSI), Servicio al Cliente (CSI), APEAL y Confiabilidad del Vehículo (VDS), siendo la única marca china en alcanzar este resultado.

A nivel corporativo, 2025 representó un año clave para la compañía, ya que concretó su listado en la Bolsa de Valores de Hong Kong y alcanzó el puesto 233 del ranking Fortune Global 500, con un ascenso de 152 posiciones frente al año anterior, convirtiéndose en la empresa automotriz de mayor crecimiento dentro de esta clasificación.

La compañía aprovechará una nueva plataforma de lanzamiento y comercialización de vehículos en diferentes mercados. Foto: Getty

