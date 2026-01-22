Vehículos

China vendió un carro por segundo en 2025: el mayor exportador de ese país lleva 23 años en la cima del ranking

China vendió más de 34,4 millones de vehículos en 2025; casi la mitad correspondieron a vehículos eléctricos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

22 de enero de 2026, 6:01 p. m.
El mercado chino maneja cifras abismales: vendieron un carro cada segundo durante 2024
El mercado chino maneja cifras abismales: vendieron un carro cada segundo durante 2024 Foto: Getty Images

El mercado automotor en China tiene cifras que parecen de otro planeta. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM), se vendió un carro por segundo, pues se contabilizaron más de 34,3 millones de unidades matriculadas en 2025.

China es el marcado más grande de vehículos en el mundo. Foto: Getty Images

Este registro significa una nueva marca, pues se trata de un incremento del 9,4 % frente a los datos de 2024, y le permitió al gigante asiático acumular 17 años consecutivos como el mayor consumidor de vehículos del mundo.

En cuanto a las exportaciones, China también fue el país que más vehículos envió al exterior en 2025, superando a Japón. En total, colocó en otros países más de 7 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del 21,1 % frente a 2024.

Respecto a los vehículos híbridos enchufables y eléctricos, las exportaciones alcanzaron las 2,61 millones de unidades, una cifra que duplicó lo logrado en 2024 y que tuvo como protagonista a la compañía Chery, con 1,34 millones de automóviles destinados al exterior.

Bajo este contexto de transformación acelerada de la industria automotriz global, el Grupo Chery cerró 2025 con ventas acumuladas por 2.806.393 vehículos, lo que representa un crecimiento interanual del 7,8 %.

De este total, 1.344.020 unidades correspondieron a exportaciones, cifra que le permitió mantenerse durante 23 años consecutivos como el mayor exportador automotor de China.

Chery celebró un importante acuerdo con un grupo de empresas de Catar.
Chery es una de las empresas automovilísticas más poderosas de China. Foto: Getty

El desempeño del grupo estuvo marcado por el fortalecimiento de su estrategia internacional y por el avance en tecnologías de nuevas energías.

Durante el año, las exportaciones crecieron un 17,4 % frente a 2024, superando por primera vez las 140.000 unidades en un solo mes, con presencia comercial en más de 120 países y regiones.

Uno de los principales motores de crecimiento fue el segmento de vehículos de nuevas energías (NEV), que alcanzó 903.847 unidades vendidas, con un incremento del 54,9 % interanual.

Este resultado posicionó a la compañía china entre los grupos automotores líderes de la industria, tanto por volumen como por ritmo de expansión en este segmento, apoyado en un portafolio de tecnologías híbridas y eléctricas que concentró más del 90 % de los nuevos lanzamientos realizados por la compañía en 2025.

En materia de calidad y producto, la firma fue reconocida con la Nominación al Premio Nacional de Calidad de China y se ubicó en el primer lugar entre las marcas nacionales en cinco estudios de J.D. Power: Calidad Inicial (IQS), Satisfacción en Ventas (SSI), Servicio al Cliente (CSI), APEAL y Confiabilidad del Vehículo (VDS), siendo la única marca china en alcanzar este resultado.

A nivel corporativo, 2025 representó un año clave para la compañía, ya que concretó su listado en la Bolsa de Valores de Hong Kong y alcanzó el puesto 233 del ranking Fortune Global 500, con un ascenso de 152 posiciones frente al año anterior, convirtiéndose en la empresa automotriz de mayor crecimiento dentro de esta clasificación.

La compañía aprovechará una nueva plataforma de lanzamiento y comercialización de vehículos en diferentes mercados. Foto: Getty

Los 35 SUV más vendidos en China en 2025: algunos se consiguen en Colombia

Categoría Modelo SUVVolumen de ventas minoristas de 2025
1Tesla Modelo Y425.337
2Geely Xingyue L244.068
3Geely Boyue L232.926
4Toyota RAV4204.125
5Volkswagen Tiguan L202.904
6BYD Song Plus200.276
7BYD Yuan UP189.277
8Toyota Corolla Cross186.575
9BYD Song Pro180.661
10Chery Tiggo 8179.465
11Changan CS75 Plus175.597
12Toyota Frontlander174.434
13Volkswagen Tayron173.329
14Honda CR-V171.207
15Li Auto L6166.516
16Xiaomi YU7153.673
17Aito M8150.420
18Haval Perro Grande149.708
19Volkswagen Taos148.416
20BYD Song L DM-i137.120
21BYD León marino 06136.166
22BYD Yuan Plus135.446
23Leapmotor C10135.043
24Geely Coolray133.888
25Audi Q5L133.589
26Mercedes-Benz GLC130.610
27Buick Envision129.095
28Geely Galaxy E5120.978
29Honda Breeze120.133
30Geely Galaxy Starship 7119.214
31Aíto M7118.425
32Aíto M9118.124
33Toyota Wildlander112.730
34Jetour X70101.378
35Deepal temporada 594.263

Noticias Destacadas