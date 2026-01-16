Vehículos

¿Habrá nuevos impuestos para carros híbridos fabricados en China? La Unión Europea le pone el pecho a los rumores

Los vehículos chinos significan una gran competencia para la producción de autos por parte de las firmas europeas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

16 de enero de 2026, 5:22 p. m.
La UE activó en otoño de 2024 aranceles permanentes de hasta el 35,3% en respuesta a los subsidios que China concede a sus productores.
La UE activó en otoño de 2024 aranceles permanentes de hasta el 35,3% en respuesta a los subsidios que China concede a sus productores. Foto: NurPhoto via Getty Images

La Comisión Europea negó este viernes estar explorando la imposición de aranceles sobre las importaciones de vehículos híbridos procedentes de China, tal y como hace ya desde el pasado año con el coche eléctrico de los fabricantes del gigante asiático para compensar las ayudas que reciben de Pekín y les da una ventaja considerada desleal a ojos de la UE.

Ciclistas, a pagar por afanados: agentes de tránsito los multarán por práctica que parece inofensiva
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
Bruselas desmintió supuesto proyecto para implantar aranceles a los vehículos híbridos. Foto: Getty

“Como he dicho, en nombre de la Comisión Europea, no hay ninguna investigación en curso sobre las exportaciones de vehículos híbridos de China a la Unión Europea”, ha zanjado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en una rueda de prensa en Bruselas al ser preguntado por si hay miembros del Ejecutivo comunitario presionando para dar ese paso.

“Los comisarios son políticos y tienen el derecho a plantear las cuestiones que quieran”, ha apuntado el portavoz, sin dar más detalles sobre los debates internos en el seno del Colegio de Comisarios, y tras recalcar que Bruselas no tiene en marcha “ninguna investigación” que abarque la producción de híbridos.

Otras fuentes consultadas por Europa Press indican que el vicepresidente del Ejecutivo comunitario de Prosperidad y Estrategia Industrial, el liberal francés Stéphane Séjourné, sí ha planteado “en varias ocasiones” la cuestión de por qué las medidas que son válidas para el coche eléctrico no lo son para los híbridos, si se producen “en las mismas condiciones” y los productores europeos necesitan “la misma protección e igualdad de condiciones”.

Vehículos

Nuevos aranceles para carros eléctricos entre China y Canadá tienen luz verde: llegarán más baratos

Vehículos

Ciclistas, a pagar por afanados: agentes de tránsito los multarán por práctica que parece inofensiva

Vehículos

Ford y BYD planean alianza que llevó al gobierno de Estados Unidos a irse contra la fabricante china: “Depredador de precios”

Vehículos

Cuánto ha subido la gasolina en el Gobierno Petro y por qué el presidente ahora dice que bajarán los precios

Vehículos

Golpe al bolsillo: peajes de la ANI suben desde el 16 de enero; estos serán los más caros

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 16 de enero: bloqueos en la calle 26 complican operación de TransMilenio

Política

Presidente Petro anuncia que el precio de la gasolina en Colombia “comenzará a bajar”

Vehículos

Renault Filante, el nuevo lanzamiento de la marca francesa: ¿cuándo llegará este híbrido a Colombia?

Vehículos

China y Europa parecen acercarse en favor del mercado de carros eléctricos en el viejo continente

Vehículos

Las principales razones por las que una persona se pasaría de un carro a gasolina a uno eléctrico: no solo importa el bolsillo

Cuánto ha subido la gasolina en el Gobierno Petro y por qué el presidente ahora dice que bajarán los precios
Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.
Desde Bruselas señalaron que no hay ninguna investigación en curso para impactar las importaciones de vehículos híbridos desde China. Foto: NurPhoto via Getty Images

En este contexto, el portavoz de Comercio ha aclarado en la rueda de prensa que la investigación que se llevó inicialmente a cabo (requisito previo necesario antes de tomar ninguna medida arancelaria, según establecen las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)) se centró “únicamente” en los vehículos eléctricos.

Ello se debió, ha continuado explicando Gill, a que el sector de las baterías eléctricas fue el “problema identificado, el patrón comercial que podía plantear perjuicio para la industria de la Unión Europea”.

“No hay actualmente ninguna investigación en marcha sobre las exportaciones de vehículos híbridos desde China hacia la UE”, dijo.

Los 20 carros híbridos más vendidos en Colombia durante 2025: estos son los modelos más buscados
Los vehículos eléctricos o híbridos enchufables son alternativas a las emisiones de CO2.
La UE activó en otoño de 2024 aranceles permanentes de hasta el 35,3% en respuesta a los subsidios que China concede a sus productores. Foto: Getty

La UE activó en otoño de 2024 aranceles permanentes de hasta el 35,3% en respuesta a los subsidios que China concede a sus productores y que Bruselas considera que les otorga una ventaja ilegal sobre competidores europeos. Entonces, los servicios comunitarios aclararon que el arancel, que se suma al 10% que ya se aplica al automóvil, podría suspenderse si las partes llegaban a un acuerdo que garantizara la competencia justa, un extremo que no se ha dado hasta ahora pese a continuar los contactos.

Más de Vehículos

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

¿Habrá nuevos impuestos para carros híbridos fabricados en China? La Unión Europea le pone el pecho a los rumores

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

Nuevos aranceles para carros eléctricos entre China y Canadá tienen luz verde: llegarán más baratos

Ciclovia en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Ciclistas, a pagar por afanados: agentes de tránsito los multarán por práctica que parece inofensiva

BYD fabricaría baterías para los carros eléctricos de Ford producidos fuera de Estados Unidos.

Ford y BYD planean alianza que llevó al gobierno de Estados Unidos a irse contra la fabricante china: “Depredador de precios”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó un nuevo aumento para el precio de la gasolina en todo el territorio nacional.

Cuánto ha subido la gasolina en el Gobierno Petro y por qué el presidente ahora dice que bajarán los precios

Peajes electrónicos en Colombia

Golpe al bolsillo: peajes de la ANI suben desde el 16 de enero; estos serán los más caros

Movilidad en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este viernes, 16 de enero: bloqueos en la calle 26 complican operación de TransMilenio

Presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de Twitter el motivo por el cual está subiendo la gasolina en Colombia

Presidente Petro anuncia que el precio de la gasolina en Colombia “comenzará a bajar”

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Rota pico y placa en Cali para este viernes, 16 de enero: estos son los carros con restricción

La nueva Ford Ranger Tremor será producida en la planta de pacheco, en Argentina. Llegará a Colombia en 2027.

Ford sorprendió en el Salón de Detroit con la nueva Ranger Tremor; la pick-up tendrá su toque latinoamericano

Noticias Destacadas