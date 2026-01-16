Cuánto ha subido la gasolina en el Gobierno Petro y por qué el presidente ahora dice que bajarán los precios

El precio de los combustibles ha sufrido un importante incremento durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo el argumento de que era necesario un ajuste fiscal para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), lo cual llevó a que el galón de gasolina pasara de $9.180 a $16.300 en los últimos tres años.

El precio del galón de gasolina podría bajar en los próximos meses, según el presidente Gustavo Petro. Foto: Pixabay

Ahora, el mandatario ha indicado que el precio de los combustibles podría bajar en los próximos meses gracias a varios factores importantes, como el haber saldado la deuda con el FEPC y a los valores que ha registrado el precio internacional del petróleo.

Así lo dijo Petro a través de su cuenta en X, en medio de un cruce de mensajes con el expresidente Álvaro Uribe.

“Porque ya pagamos la deuda del FEPC y porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”, fue la sentencia de Petro a los cuestionamientos lanzados por el exmandatario.

El precio promedio del galón de gasolina tuvo su última alza el pasado primero de enero, cuando en promedio se ubicó sobre los $16.057 tras haber tenido un incremento de $90.

Según los cálculos, desde octubre de 2022 el precio promedio en el galón de gasolina ha subido un 74,9 %, lo que se traduce en $6.877, dinero que ha afectado duramente el bolsillo de los colombianos.

El precio de la gasolina ha subido más de $ 6.000 en los últimos años. Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

Cabe señalar que cuando Petro llegó a la Casa de Nariño, el déficit del FEPC era de 36,7 billones de pesos, monto que con el alza en los precios de la gasolina pasó, en 2023, a 20,5 billones de pesos, monto que para 2024 se ubicó en 10,5 billones y que en estos momentos, según Ecopetrol, puede estar sobre los 3 o 5 billones.

Estos resultados, según los expertos, se han logrado, por un lado, por el incremento del precio de la gasolina, fuertemente criticado desde algunos sectores, y porque el precio de referencia de paridad internacional es mucho más bajo que el que están pagando los colombianos, lo que ha permitido equilibrar un poco más el déficit.

En la actualidad, los precios de referencia de la gasolina para las principales ciudades en Colombia son los siguientes:

Bogotá: 16.491 pesos.

Medellín: 16.412 pesos.

Cali: 16.502 pesos.

Barranquilla: 16.126 pesos.

Cartagena: 16.083 pesos.

Montería: 16.333 pesos.

Bucaramanga: 16.248 pesos.

Villavicencio: 16.591 pesos.

Pereira: 16.439 pesos.

Manizales: 16.466 pesos.

Ibagué: 16.407 pesos.

Pasto: 14.247 pesos.

Cúcuta: 14.400 pesos.

El presidente Petro no aclaró a partir de cuándo bajaría el precio de la gasolina. Foto: Getty Images

Cabe señalar que, si bien Petro indicó que se daría una rebaja en el precio de la gasolina, el mandatario no fue claro en señalar a partir de cuándo se comenzaría a percibir este beneficio, por lo que habrá que esperar para saber si cumplirá con su promesa.