Dueños de carros eléctricos celebran nuevo beneficio que tendrán en Bogotá: se ahorrarán buena suma de dinero

El beneficio aplicará para cualquier vehículo eléctrico sin importar el lugar donde se encuentre matriculado el auto.

Camilo Eduardo Castro Cetina

14 de enero de 2026, 6:25 p. m.
El uso de vehículos eléctricos es promovido a través de incentivos tributarios y otro tipo de beneficios, como excepción al pico y placa. Foto: Getty

Los propietarios de carros eléctricos tendrán un nuevo beneficio en Bogotá, gracias a una iniciativa en la que viene trabajando la Terminal de Transportes de la capital del país.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte
A través de diferentes incentivos se busca promover el tránsito a los vehículos eléctricos. Foto: 123RF

Según informaron en sus redes sociales, los propietarios de este tipo de vehículos podrán disfrutar de un tiempo gratuito de parqueadero mientras acuden a las diferentes estaciones de carga instalada en distintos puntos de la ciudad.

Cabe señalar que este beneficio no es exclusivo para los dueños de vehículos matriculados en Bogotá, y podrán acceder a él quienes tengan un auto con estas características sin importar su lugar de registro.

“En la Terminal de Transporte de Bogotá seguimos apostándole a una movilidad más limpia, por eso mientras recargas tu carro te damos hasta 70 minutos de transporte gratis, podrás encontrarla en la Alhambra, Modelia, Calle 97, Terminal Salitre Módulo 5 y San Andresito de la 38, así seguimos avanzando juntos hacia una movilidad más sostenible”, explicaron en las redes sociales de la entidad.

¿Qué se necesita para matricular un carro híbrido o eléctrico?

  1. Estar inscrito en el RUNT.
  2. Formato único de solicitud del trámite debidamente diligenciado.
  3. Presentar el documento de identidad original.
  4. SOAT vigente incorporado en el RUNT.
  5. Paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito del propietario.
  6. Pago del valor del trámite en los puntos de atención (ventanillas del banco)
  7. Certificado individual de aduana y/o declaración de importación según sea el caso.
  8. Improntas de los sistemas de identificación del vehículo: motor, serie, chasis y VIN. Estas deben ir adheridas al reverso de la factura de venta o la declaración de importación del vehículo.
Los carros y motos que se salvan de pagar impuesto en 2026, en Colombia: propietarios celebran
Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.
Los carros eléctricos han ido aumentando su participación en el parque automotor colombiano. Foto: 123RF

Beneficio tributario para dueños de carros eléctricos

Entre los beneficios a los que pueden acceder los dueños de vehículos eléctricos hay tres que son los más relevantes:

  • Tarifa máxima del 1 % para el impuesto de vehículos automotores en los eléctricos.
  • Exención de ciertas medidas de restricción vehicular (pico y placa, día sin carro) para estos vehículos.
  • Descuentos en SOAT, revisión técnico-mecánica y otros costos relacionados.

Según el portal Mubon.co, especializado en movilidad eléctrica, “la Ley 1964 fija que la tarifa máxima de este impuesto no puede superar el 1 % del valor comercial del vehículo. Además, en ciudades como Bogotá hay descuentos adicionales: para vehículos particulares nuevos eléctricos se aplica un 60 % de descuento en el impuesto por los primeros cinco años; para taxis eléctricos el descuento puede llegar hasta 70 %. En Medellín y Antioquia, hay descuentos del 20 % si se paga el impuesto con pronto pago".

De igual forma, los vehículos eléctricos e híbridos certificados por la UPME pagan una tarifa preferencial del 5 %, en IVA en lugar del 19 % regular.

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor
La carga inalámbrica para carros eléctricos es una realidad, pero aún no está masificada.
Quienes acudan a las estaciones de carga que administra la Terminal de Bogotá podrán tener parqueadero gratis. Foto: Getty Images

Así mismo, los vehículos eléctricos disfrutan de tarifas preferenciales en la revisión técnico-mecánica, con descuentos planeados de hasta el 30 %.

Cabe señalar que la venta de carros eléctricos ha ido en aumento en los últimos años, siendo Bogotá, Medellín, Cali las ciudades donde hay mayor matricula de este tipo de automotores, coincidiendo con que también son regiones donde las restricciones de movilidad, como el pico y placa, está vigente, razón que ha impulsado la compra de autos amigables con el medio ambiente.

