Vehículos

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

En Colombia, durante 2025, se realizaron 1′071.171 trámites de traspaso en todo el territorio nacional.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

14 de enero de 2026, 3:42 p. m.
El precio y el consumo de combustible juegan a favor de este popular modelo en Colombia.
El precio y el consumo de combustible juegan a favor de este popular modelo en Colombia. Foto: Alejandro acosta

El mercado de vehículos nuevos en Colombia tuvo un cierre de 2025 bastante movido, producto del Salón del Automóvil y del impulso que esto significó para el sector, que finalmente logró superar las 250.000 unidades matriculadas con corte a diciembre.

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo
Un carro usado puede ser una buena alternativa para un primer vehículo.
La compra de carros usados en Colombia sigue repuntando. Foto: Getty Images

En paralelo, quienes no tienen la posibilidad de acceder a un vehículo cero kilómetros, acuden al mercado de los autos usados para poder renovar el que ya tienen en casa o como opción de primer automotor.

Si bien, las cifras de la venta de vehículos nuevos lograron un importante repunte, los autos usados también incrementaron sus traspasos en comparación con 2024.

Según el RUNT y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en total, durante 2025 se realizaron 1′071.171 trámites de traspaso en todo el territorio nacional, lo que significó un incremento del 15,7 % frente a las cifras de 2024.

Vehículos

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

Vehículos

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Vehículos

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así están las principales vías de la capital

Educación

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

Vehículos

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

Vehículos

Inteligencia artificial y vehículos, dos mundos lejanos que cada vez están más cerca: así han hecho ‘match’

Vehículos

Qué debe revisarle al carro para confirmar que no le han adulterado el kilometraje: señales que le indican que lo quieren engañar

Vehículos

Las cuatro cosas que sí o sí debe tener en cuenta a la hora de comprar un carro usado: evite dolores de cabeza por confiado

Vehículos

The Car Mom entregó los 6 más grandes errores financieros a la hora de comprar un carro o moto: ojo con las emociones

¿Cuál fue el carro usado más vendido en Colombia?

En el lista de los carros usados más vendidos en Colombia, hay uno que sobresale, pues tiene ciertas características que le permiten satisfacer las diferentes necesidades de quienes acuden a este convulsionado mercado.

Se trata del Chevrolet Spark, vehículo que se ha ganado un lugar en la tradición colombiana y que revalidó la posición conseguida en 2024, cuando también fue el usado que más traspasos protagonizó.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte
Chevrolet Spark GT LS
Chevrolet Spark GT LS Foto: Revista Semana

Según las cifras, 47.982 unidades de este auto cambiaron de dueño, lo que representó un incremento del 10,5 % con respecto al periodo anterior.

¿Por qué el Chevrolet Spark es el carro usado más vendido en Colombia?

Son varios los argumentos que juegan a favor de este vehículo. Lo primero que hay que señalar es que su precio es muy llamativo frente a lo costoso que resulta comprar un auto cero kilómetros. En diferentes páginas y plataformas, aparece desde los $ 16′500.000, precio que puede variar según el modelo, el kilometraje y el estado general del carro.

Otro punto a destacar es lo favorable que resulta el Spark para el bolsillo, pues cuenta con un motor 1.0 que resulta ser eficiente y bastante agradecido con el conductor, que no tendrá que gastar mucho en gasolina.

Su tamaño es un aspecto que no pasa desapercibido y que contribuye a su alta demanda en el mercado de los usados; es pequeño, fácil de conducir y apropiado para la ciudad, como auto principal o como segundo vehículo de cualquier hogar.

Un cuarto aspecto positivo es la posibilidad de tener disponibles repuestos originales o genéricos y poder acceder a ellos en la mayoría del territorio nacional; por ser un vehículo tan comercial es fácil encontrar cualquier pieza y, además, dar con mecánicos que conozcan en detalle el funcionamiento y la forma de repararlo.

Los carros y motos que se salvan de pagar impuesto en 2026, en Colombia: propietarios celebran
El Chevrolet Spark sigue siendo el carro usado más vendido en Colombia.
El Chevrolet Spark sigue siendo el carro usado más vendido en Colombia. Foto: Getty Images

¿Qué otros carros usados se venden bien en Colombia?

El top 4 de la lista de los carros más vendidos en Colombia la complementan otros modelos que van por la misma línea que el Spark: vehículos familiares, con mantenimientos económicos, que no consumen tanta gasolina y cuyos repuestos se encuentren en cualquier taller.

En ese orden de ideas, el Renault Logar, el Renault Sandero y el Chevrolet Sail se sitúan en lo más alto de este listado, solo superados por el querido Chevrolet Spark.

Más de Vehículos

El nuevo BMW iX3 marca los lineamientos que seguirá la marca para la producción de futuros modelos.

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

Los carros modelo 2012 son los que más se han traspasado este año, les siguen los 2013 y los 2015. Agosto ha sido el mes de 2022 con más ventas de usados.

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

Es importante tener en cuenta las fechas de pago del impuesto de vehículo en las diferentes ciudades del país.

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así están las principales vías de la capital

Conoce los requisitos para acceder a este beneficio.

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

La inteligencia artificial está cada vez más presente en el desarrollo de soluciones para la industria automotriz.

Inteligencia artificial y vehículos, dos mundos lejanos que cada vez están más cerca: así han hecho ‘match’

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Noticias Destacadas