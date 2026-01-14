El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

El mercado de vehículos nuevos en Colombia tuvo un cierre de 2025 bastante movido, producto del Salón del Automóvil y del impulso que esto significó para el sector, que finalmente logró superar las 250.000 unidades matriculadas con corte a diciembre.

La compra de carros usados en Colombia sigue repuntando. Foto: Getty Images

En paralelo, quienes no tienen la posibilidad de acceder a un vehículo cero kilómetros, acuden al mercado de los autos usados para poder renovar el que ya tienen en casa o como opción de primer automotor.

Si bien, las cifras de la venta de vehículos nuevos lograron un importante repunte, los autos usados también incrementaron sus traspasos en comparación con 2024.

Según el RUNT y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), en total, durante 2025 se realizaron 1′071.171 trámites de traspaso en todo el territorio nacional, lo que significó un incremento del 15,7 % frente a las cifras de 2024.

¿Cuál fue el carro usado más vendido en Colombia?

En el lista de los carros usados más vendidos en Colombia, hay uno que sobresale, pues tiene ciertas características que le permiten satisfacer las diferentes necesidades de quienes acuden a este convulsionado mercado.

Se trata del Chevrolet Spark, vehículo que se ha ganado un lugar en la tradición colombiana y que revalidó la posición conseguida en 2024, cuando también fue el usado que más traspasos protagonizó.

Chevrolet Spark GT LS Foto: Revista Semana

Según las cifras, 47.982 unidades de este auto cambiaron de dueño, lo que representó un incremento del 10,5 % con respecto al periodo anterior.

¿Por qué el Chevrolet Spark es el carro usado más vendido en Colombia?

Son varios los argumentos que juegan a favor de este vehículo. Lo primero que hay que señalar es que su precio es muy llamativo frente a lo costoso que resulta comprar un auto cero kilómetros. En diferentes páginas y plataformas, aparece desde los $ 16′500.000, precio que puede variar según el modelo, el kilometraje y el estado general del carro.

Otro punto a destacar es lo favorable que resulta el Spark para el bolsillo, pues cuenta con un motor 1.0 que resulta ser eficiente y bastante agradecido con el conductor, que no tendrá que gastar mucho en gasolina.

Su tamaño es un aspecto que no pasa desapercibido y que contribuye a su alta demanda en el mercado de los usados; es pequeño, fácil de conducir y apropiado para la ciudad, como auto principal o como segundo vehículo de cualquier hogar.

Un cuarto aspecto positivo es la posibilidad de tener disponibles repuestos originales o genéricos y poder acceder a ellos en la mayoría del territorio nacional; por ser un vehículo tan comercial es fácil encontrar cualquier pieza y, además, dar con mecánicos que conozcan en detalle el funcionamiento y la forma de repararlo.

El Chevrolet Spark sigue siendo el carro usado más vendido en Colombia. Foto: Getty Images

¿Qué otros carros usados se venden bien en Colombia?

El top 4 de la lista de los carros más vendidos en Colombia la complementan otros modelos que van por la misma línea que el Spark: vehículos familiares, con mantenimientos económicos, que no consumen tanta gasolina y cuyos repuestos se encuentren en cualquier taller.

En ese orden de ideas, el Renault Logar, el Renault Sandero y el Chevrolet Sail se sitúan en lo más alto de este listado, solo superados por el querido Chevrolet Spark.