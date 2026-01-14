Vehículos

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Aunque la Alcaldía no ha hecho el anuncio oficial, un Decreto emitido por la administración fija la fecha en la que se debe llevar a cabo la jornada.

Camilo Eduardo Castro Cetina

14 de enero de 2026, 2:21 p. m.
Un decreto emitido por la Alcaldía fija al primer jueves de febrero como día en el que se debe ejecutar la medida.
Como es habitual, Bogotá celebrará una nueva jornada del Día sin Carro y Moto, la cual, según el Decreto 036 de 2023 emitido por la Alcaldía de Bogotá, se debe llevar a cabo el primer jueves de febrero, por lo que en 2026 se desarrollaría el próximo 5 de febrero.

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo
Día sin carro en Bogotá
Tomas de drone de la ciudad sin carros ni motos Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Aunque la Alcaldía Mayor no se ha pronunciado, la norma fija que la restricción para vehículos particulares y motocicletas regirá entre las 5:00 a. m.y las 9:00 p. m.

De igual forma, la medida contempla una serie de multas y excepciones, por lo que los conductores deben estar atentos para verificar si ese día pueden mover sus vehículos y tener presente el costo que deben asumir si infringen la restricción.

Cabe señalar que aunque el Decreto dicta el día en el que se debe llevar a cabo esta jornada, la Alcaldía aún no ha hecho el anuncio oficial; sin embargo, hasta el momento no se ha conocido motivación alguna que obligue a las autoridades distritales a tomar medicas excepcionales para este año.

Más de Vehículos

