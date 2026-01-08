Los carros y motos que se salvan de pagar impuesto en 2026, en Colombia: propietarios celebran

Con la llegada del nuevo año, los dueños de automóviles, camionetas, motocicletas, buses y demás automotores deben alistar el bolsillo y programarse para el pago del impuesto vehicular.

Frente a esto, hay que contemplar las diferentes variables que se incluyen para calcular el valor que finalmente tendrán que asumir los contribuyentes.

De igual forma, como estrategia para lograr un mayor recaudo, las administraciones locales definen tiempos y fechas para otorgar descuentos que finalmente beneficien a los propietarios de vehículos.

¿Qué se tiene en cuenta para liquidar el impuesto de vehículos?

En total, son tres las variables que los contribuyentes deben integrar a la ecuación para poder saber cuánto deben pagar por concepto de impuesto vehicular.

La base gravable de cada vehículo (tablas por tipo de vehículo): allí, deberá ingresar a este link y buscar la tabla correspondiente el tipo de vehículo sobre la cual quiere calcular el impuesto; una vez surtido este paso ubique en el documento la marca y la línea específica del automotor para tener el valor claro.

allí, deberá ingresar a este link y buscar la tabla correspondiente el tipo de vehículo sobre la cual quiere calcular el impuesto; una vez surtido este paso ubique en el documento la marca y la línea específica del automotor para tener el valor claro. Las tarifas del impuesto (porcentajes): el Ministerio de Hacienda tiene definidos porcentajes para cada tipo de vehículo según el rango del valor comercial de cada vehículo.

el Ministerio de Hacienda tiene definidos porcentajes para cada tipo de vehículo según el rango del valor comercial de cada vehículo. Tablas de rango comercial del vehículo: estos valores se reajusta de forma anual por el Ministerio de Hacienda.

Tarifas de impuesto vehicular para 2026:

Hasta $57.349.000: 1,5 %

1,5 % Más de $57.349.000 y hasta $129.032.000: 2,5 %

2,5 % Más de $129.032.000: 3,5 %

De igual forma, hay que tener claro cómo el Ministerio de Transporte establece la base gravable del impuesto para la vigencia fiscal 2026, que equivale al valor comercial de cada automotor.

Estos son los parámetros que se tienen en cuenta:

Marca.

Línea.

Cilindraje del motor.

Capacidad de carga.

Capacidad de pasajeros.

Modelo.

¿Qué vehículos se salvan de pagar el impuesto en 2026?

El impuesto vehicular aplica para todos los automotores nuevos o usados que estén matriculados en el país, al igual que los que ingresen de forma temporal.

Sin embargo, la ley cobija a cierto tipo de vehículos que estarán exentos del pago de este tributo.

Bicicletas, motonetas y motocicletas con motor de hasta 125 cc.

Tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria relacionada.

Tractores sobre oruga, cargadores, mototraillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar utilizada en la construcción de vías públicas.

Vehículos y maquinaria de uso industrial que no estén destinados a transitar por las vías públicas o privadas abiertas al público.

o privadas abiertas al público. Vehículos de transporte público de pasajeros y de carga.

¿A partir de cuándo aplica el pago del impuesto vehicular?

Este impuesto se causa el primero de enero de cada año para los vehículo usados, mientras que para los automotores nuevos que se matriculen a lo largo del año, el tributo se causará a partir de la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, por lo para 2026 solo tendrá que pagar el tiempo que cuente hasta el 31 de diciembre.

Cabe señalar que el impuesto vehicular se paga de forma anual y se debe hacer en la entidad territorial en la que se encuentra matriculado el vehículo.