Vehículos

Tarifas oficiales del Soat 2026 | Link con los precios definitivos para este año; conozca si el vendedor está autorizado

La Superintendencia Financiera publicó un link en el que puede conocer el precio oficial del Soat para 2026.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

7 de enero de 2026, 4:18 p. m.
Las nuevas tarifas del SOAT fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia
Las nuevas tarifas del SOAT fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia Foto: Getty / Montaje Semana

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ajustó las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) que regirán en 2026.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites
Entre las modalidades de fraude encontradas por la Adres están el ‘pitufeo’ y ‘gemeleo’ de las cuentas. Sin embargo, con inteligencia artificial la entidad está detectando estas prácticas delictivas. foto: Colprensa / fotomontaje El País.
En este enlace puede conocer la tarifa oficial para 2026 foto. Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

Cabe señalar que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17 % para 2026.

Para las demás categorías, que representan el 50 % del parque automotor, y de acuerdo con la revisión periódica que realiza la SFC para determinar las condiciones técnicas y financieras de la operación del Soat, las tarifas se incrementan aproximadamente en 0,38 %.

¿Cómo se calcula el incremento del Soat?

El análisis realizado por la SFC, con base en la información disponible reportada por las compañías de seguros, le permitió llegar a las siguientes conclusiones:

Vehículos

BYD ya no teme a Tesla: este es el nuevo rival de peso que ha puesto en la mira a la fabricante china; es socio de Mercedes-Benz

Vehículos

Cuál es es el BMW que sale en ‘Stranger Things’ y por qué es considerado como un icono en el mundo automovilístico

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 7 de enero: así están las principales vías de la capital

Vehículos

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

Vehículos

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Vehículos

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Vehículos

Tarifas del Soat 2026 | Los nuevos precios del seguro para motos, carros y camionetas en Colombia

Vehículos

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

Vehículos

Gustavo Petro se refirió al Soat: “Quiero que aumente de acuerdo a la capacidad de cilindraje”

  1. Parque automotor asegurado: en el último año, aumentó 7 %, al pasar de 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas expedidas aproximadamente. Este incremento se dio principalmente en categorías de vehículos que muestran las mayores tasas de siniestralidad.
  2. Frecuencia (número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas de Soat vigentes en el año). Presentó una disminución de 1,1 %, pasando de 9,3 % en 2024 a 8,2 % en 2025.
  3. Severidad de los siniestros (costo promedio por víctima): aumentó en cerca de $ 179.000, al pasar de $ 2,6 millones en 2024 a $ 2,8 millones en 2025.
  4. Siniestralidad general del Soat (porción de la prima devengada por las aseguradoras que se usa para la atención de víctimas de accidentes de tránsito): la cual disminuyó un 4,9 % entre 2024 y 2025.
BYD ya no teme a Tesla: este es el nuevo rival de peso que ha puesto en la mira a la fabricante china; es socio de Mercedes-Benz
Soat y Nequi
No realice consignaciones a personas naturales a la hora de comprar el SOAT. Foto: Fotos: Ministerio de Transporte y Nequi

Link para consultar las tarifas oficiales del Soat para 2026

Para facilitar la consulta del precio oficial del Soat para 2026, la Superfinanciera puso a disposición de la ciudadanía un link en el que puede acceder a dicha información.

Allí, solo tendrá que digitar el tipo de vehículo, el modelo y el cilindraje; una vez suministrados estos datos en el formulario, la página le indicará cuál es la tarifa vigente para este año.

Consejos para evitar caer en estafas a la hora de comprar el Soat

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes
Páginas fraudulentas que venden el SOAT que están destacadas en Google.
Páginas fraudulentas que venden el SOAT que están destacadas en Google. Foto: Eset / Suministrada a Semana
  • Compruebe que la entidad sea vigilada por la SFC en https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/61694.
  • Acceda a los canales oficiales de las entidades vigiladas para consultar los productos ofrecidos o realizar pagos. Al utilizar internet, ingrese a sitios seguros.
  • Si va a adquirir el Soat a través de un intermediario de seguros (personas naturales y/o jurídicas), verifique si efectivamente está autorizado para comercializarlo a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros en https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10089684.
  • Absténgase de consignar dinero en cuentas bancarias o depósitos cuyo titular sea una persona natural, salvo que haya corroborado que se trata de un intermediario de seguros autorizado.

Más de Vehículos

Las nuevas tarifas del SOAT fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Tarifas oficiales del Soat 2026 | Link con los precios definitivos para este año; conozca si el vendedor está autorizado

Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.

BYD ya no teme a Tesla: este es el nuevo rival de peso que ha puesto en la mira a la fabricante china; es socio de Mercedes-Benz

La popular serie de Netflix, Stranger Things , ha tenido como protagonista un famoso BMW 733i

Cuál es es el BMW que sale en ‘Stranger Things’ y por qué es considerado como un icono en el mundo automovilístico

Movilidad en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 7 de enero: así están las principales vías de la capital

Pico y placa en Bogotá.

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Great Wall Motors cambió de representantes en Colombia y ahora hace parte del grupo británico Inchcape, del cual hacen parte firmas como Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, DFSK, Subaru, Hino, Seres y el portafolio de la chilena Derco que abarca a Suzuki, Citroën y DS.

Reino Unido responde con récord en venta de carros eléctricos, mientras la UE flexibiliza prohibición a autos a combustión

Toyota y Lexus lograron importantes resultados en ventas durante 2025 en Estados Unidos.

Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

Noticias Destacadas