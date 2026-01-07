Tarifas oficiales del Soat 2026 | Link con los precios definitivos para este año; conozca si el vendedor está autorizado

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ajustó las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) que regirán en 2026.

Cabe señalar que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17 % para 2026.

Para las demás categorías, que representan el 50 % del parque automotor, y de acuerdo con la revisión periódica que realiza la SFC para determinar las condiciones técnicas y financieras de la operación del Soat, las tarifas se incrementan aproximadamente en 0,38 %.

¿Cómo se calcula el incremento del Soat?

El análisis realizado por la SFC, con base en la información disponible reportada por las compañías de seguros, le permitió llegar a las siguientes conclusiones:

Parque automotor asegurado: en el último año, aumentó 7 %, al pasar de 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas expedidas aproximadamente. Este incremento se dio principalmente en categorías de vehículos que muestran las mayores tasas de siniestralidad. Frecuencia (número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas de Soat vigentes en el año). Presentó una disminución de 1,1 %, pasando de 9,3 % en 2024 a 8,2 % en 2025. Severidad de los siniestros (costo promedio por víctima): aumentó en cerca de $ 179.000, al pasar de $ 2,6 millones en 2024 a $ 2,8 millones en 2025. Siniestralidad general del Soat (porción de la prima devengada por las aseguradoras que se usa para la atención de víctimas de accidentes de tránsito): la cual disminuyó un 4,9 % entre 2024 y 2025.

Link para consultar las tarifas oficiales del Soat para 2026

Para facilitar la consulta del precio oficial del Soat para 2026, la Superfinanciera puso a disposición de la ciudadanía un link en el que puede acceder a dicha información.

Allí, solo tendrá que digitar el tipo de vehículo, el modelo y el cilindraje; una vez suministrados estos datos en el formulario, la página le indicará cuál es la tarifa vigente para este año.

Consejos para evitar caer en estafas a la hora de comprar el Soat

