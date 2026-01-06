Vehículos

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

La Ventanilla Única de Servicios dio a conocer las tarifas que aplicarán en Bogotá para tramitar, renovar o cambiar la licencia de conducción para moto o carro.

Camilo Eduardo Castro Cetina

6 de enero de 2026, 5:00 p. m.
Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.
Con la llegada de 2026 y el aumento del 23 % del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, los precios de algunos trámites fueron ajustados.

El trámite para sacar la licencia de conducción, pro primera vez, puede resultar más económico fuera de Bogotá.
Las nuevas tarifas, para el caso de Bogotá, fueron presentadas por la Secretaría de Movilidad y comenzaron a regir a partir del pasado primero de enero.

En este orden de ideas, sacar la licencia de conducción para carro o moto, renovarla, sacar un duplicado o cambiar el servicio de un vehículo tuvieron un incremento que los ciudadanos ya están asumiendo.

¿Cuánto vale sacar la licencia de conducción en 2026?

Según la Ventanilla Única de Servicios, estos trámites quedaron con los siguientes precios:

  • Automóvil: $329.800
  • Motocicleta: $272.700

Cabe señalar que este es el precio final, que incluye la tarifa que cobra el Distrito, lo que va destinado al Ministerio del Transporte y la sobretasa del RUNT.

De igual forma, cada persona que busque tramitar este documento debe contar con algunos requisitos extra y de carácter obligatorio.

La resolución del Ministerio de Transporte estipuló el valor para el cobro de los exámenes teórico y práctico por parte de los CALE:
Entre ellos está un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, certificado de aptitud en conducción y un certificado de examen teórico y práctico, los cuales deben ser emitidos por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y por un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), respectivamente.

Esta serie de exámenes y certificaciones tiene un costo adicional que es asumido por el ciudadano y que puede rondar el millón de pesos, por lo que el precio final para tramitar la licencia de conducción, por primera vez, podría escalar hasta $1.500.000.

TrámiteConcepto Total
Licencia de conducciónAutomóvil$329.800
Motocicleta$272.700
Cambio de licencia de conducción por mayoría de edadAutomóvil$272.700
Motocicleta$215.600
Recategorización de la licencia de conducciónAutomóvil$266.400
Motocicleta$209.300
Duplicado de la licencia de conducciónAutomóvil$266.400
Motocicleta$209.300
Renovación de la licencia de conducciónAutomóvil$151.500
Motocicleta$266.400
Traspaso de propiedadCarro + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial):$260.300
Moto + Retefuente (1 % sobre avalúo como retefuente comercial):$145.400
Traspaso de propiedad a persona indeterminadaCarro + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial):$261.000
Moto + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial):$146.100
Maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial):$261.000
Remolques y semirremolques + (1 % sobre avalúo como retefuente comercial):$261.000
Matrícula de vehículos automotoresCarro, vehículos de servicio público de pasajeros de radio de acción urbano (RAU)$ 708.200
Maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada e importación Temporal$672.200
Moto - ciclomotor - tricimoto$420.700
Remolques, semirremolques, multimodulares y similares$651.100
Cambio de servicio de un vehículoCarro$ 542.300
Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotorCarro, moto, maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, remolques, semirremolques.$ 58.400
Cambio de placas de un vehículo automotorCarro$407.400
Moto$292.500
Duplicado de placa de un vehículo automotorUna placa - Carro$258.200
Dos placas - Carro$429.100
Una placa - Moto$161.300
Duplicado de licencia de tránsito de un vehículo automotorCarro o moto$200.500
Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotorCarro o moto$206.800
Rematrícula de un vehículo automotorCarro$ 656.400
Moto$483.400
Cancelación de matrícula de un vehículo automotorCarro o Moto$30.900
Cambio de característicasCambio de carrocería: carro, Moto$257.200
Conversión a gas Natural$257.200
Transformación de remolques y semirremolques por adición o retiro de ejes$257.200
Blindaje de un vehículo automotorAutomóviles$259.500
Desmonte blindaje$259.500
Cambio de color de un vehículo automotorCarro o moto$314.300
Cambio de motor de un vehículo automotorCarro o moto$257.200
Regrabación de motor de un vehículo automotorCarro, moto$257.200
Traslado de la matrícula de un vehículo automotorTraslado de la matrícula de un vehículo automotor$30.900
Radicación de la matrículaCarro$485.600
Moto$86.300
Cancelación de tarjeta de operaciónVehículos de transporte público$56.000
Expedición de la tarjeta de operaciónVehículos de transporte público$56.000
Habilitación de empresaHabilitación$2.086.000
Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNTInscripción de persona natural o jurídica, pública o privada$22.100
Modificación de datos$6.700
Modificación de datos registradosModificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada$6.700
Venta de información plana e información estadísticaInformación plana: 0 a 10.000 registros$1.122
Información plana: 10.001 a 50.000 registros$899
Información plana: 50.001 a 150.000 registros$674
Información plana: 150.001 a 500.000 registros$448
Información plana: Más de 500.000 registros$226
Información estadística: Valor fijo$509.900
Información estadística: Valor por segundo$298
Duplicado de tarjeta de operaciónVehículos de transporte público$56.000
Modificación de la Tarjeta de OperaciónVehículos de transporte público$56.000
Renovación de tarjeta de operaciónVehículos de transporte público$56.000
Cambio de carrocería de un vehículo automotorCarro o moto$257.200
Conversión a gas natural de un vehículo automotorConversión a gas Natural$ 257.200
Desmonte de blindaje de un vehículo automotorDesmonte Blindaje$259.500
Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotorCarro o moto$206.800
Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotorCarro o moto$257.200
Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsadaMaquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada y no automotor, remolques y semirremolques + retefuente (1 % sobre avalúo comercial)$260.300
Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada.Maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada$257.200
Cancelación de matrícula de un remolque y semirremolqueRemolque y semirremolque$30.900
Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsadaCancelación de la matrícula maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, no automotores$30.900
Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsadaDuplicado de la Tarjeta de Registro - Maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada remolques y semirremolques$200.500
Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolqueTrámite duplicado tarjeta de registro.$200.500
Duplicado de placa de un remolque y semirremolqueUna placa - Remolques y Semirremolques$258.200
Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque.Remolques y Semirremolques$206.800
Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque.Remolques y Semirremolques$206.800
Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsadaMaquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada, no automotores:$206.800
Matrícula de remolques y semirremolquesMatrícula - Remolques, semirremolques, multimodulares y similares$651.100
Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsadaMaquinaria y no automotores solicitadaa por el propietario)$200.500
Maquinaria y no automotores solicitadaa por el acreedor)$ 201.100
Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.Maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada:$485.600
Registro inicial de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsadaMatrícula - Maquinaria Agrícola, de Construcción e Industrial Autopropulsada e Importación Temporal$672.200
Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsadaRegistro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva maquinaria agrícola, de construcción e industrial autopropulsada$656.400
Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsadaMaquinaria y no automotores$257.200
Regrabación del número de identificación de un remolque o semirremolqueRemolques o Semirremolques$257.200
Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolquesRemolques y Semirremolques:$257.200
Rematrícula deremolquess y semirremolquesRemolques,semirremolquess,multimodularess y similares$656.400
Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolqueRemolques y Semirremolques$30.900
Traspaso de propiedad de remolques y semirremolquesRemolques ysemirremolquess.$260.300
Radicación de la matrícula deremolquee y SemirremolqueRemolque y semirremolque,multimodularr o Similar$428.500

