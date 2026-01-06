Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Con la llegada de 2026 y el aumento del 23 % del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, los precios de algunos trámites fueron ajustados.

En esto quedaron las multas y comparendos para 2026: también subieron los servicios de grúa y patios

El trámite para sacar la licencia de conducción, por primera vez, subió de precio para 2026. Foto: Getty / Montaje Semana

Las nuevas tarifas, para el caso de Bogotá, fueron presentadas por la Secretaría de Movilidad y comenzaron a regir a partir del pasado primero de enero.

En este orden de ideas, sacar la licencia de conducción para carro o moto, renovarla, sacar un duplicado o cambiar el servicio de un vehículo tuvieron un incremento que los ciudadanos ya están asumiendo.

¿Cuánto vale sacar la licencia de conducción en 2026?

Según la Ventanilla Única de Servicios, estos trámites quedaron con los siguientes precios:

Automóvil: $329.800

Motocicleta: $272.700

Cabe señalar que este es el precio final, que incluye la tarifa que cobra el Distrito, lo que va destinado al Ministerio del Transporte y la sobretasa del RUNT.

De igual forma, cada persona que busque tramitar este documento debe contar con algunos requisitos extra y de carácter obligatorio.

El Ministerio de Transporte definió los tiempos y valores en el que los nuevos CALE podrán operar y cobrar a los interesados en sacar o renovar la licencia de conducción. Foto: Getty / Semana / Montaje Semana

Entre ellos está un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, certificado de aptitud en conducción y un certificado de examen teórico y práctico, los cuales deben ser emitidos por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), por un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y por un Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), respectivamente.

Esta serie de exámenes y certificaciones tiene un costo adicional que es asumido por el ciudadano y que puede rondar el millón de pesos, por lo que el precio final para tramitar la licencia de conducción, por primera vez, podría escalar hasta $1.500.000.