Presidente Petro anunció salario mínimo para 2026: quedó en $ 1.746.882, sin auxilio de transporte, tras un incremento del 23,7 %. Estos son los detalles

El jefe de Estado también anunció el subsidio de transporte, que en conjunto dará un alza y el salario quedará en $ 2.000.000.

Esteban Felipe Feria Quintero

30 de diciembre de 2025, 12:15 a. m.
El Gobierno de Gustavo Petro definió el salario mínimo. Foto: Adobe Stock / Presidencia

Tras varias semanas de discusión, finalmente se anunció cuál será el salario mínimo para 2026, que recibirán más de 2.4 millones de trabajadores.

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, el salario aumentará vía decreto para el 2026. Es decir, los trabajadores que ganan el mínimo ahora recibirán en su bolsillo, mensualmente, dos millones de pesos.

El mandatario aseguró que el salario quedará de la siguiente manera.

  • Salario mínimo para 2026: $ 1.746.882
  • Incremento frente a 2025: 23,7 %
  • Subsidio de transporte: $ 256.118
  • Total de salario: $ 2.000.000

“El salario no es un costo propiamente dicho, sino el ingreso de la fuerza de trabajo que determina la riqueza en Colombia y el presupuesto nacional. No es un costo. Nada más crea riqueza que el trabajo”, dijo el presidente Petro en su alocución grabada desde Cartagena.

Aseguró que el cálculo del salario se hizo de la siguiente manera. Se hizo el cálculo normal, que es inflación, más productividad y dentro de la ecuación se tomó en cuenta que es cuántas familias hay en Colombia, cuál es el promedio familiar y cuántos de estos trabajan. Además de considerar el costo de la canasta familiar por núcleo.

Indicó, finalmente, que el salario real para 2026 aumentará un 18,7 %.

El presidente Gustavo Petro participó en la conmemoración de los 97 años de la Masacre de las Bananeras.
El Gobierno nacional hizo parte de la mesa de concertación. Foto: Presidencia

La decisión fue tomada luego de varias semanas de discusión, en la que los actores participantes de la mesa de negociación elevaron sus propuestas. Es importante aclarar que en esta mesa se encontraban sindicatos, centrales de trabajadores, gremios empresariales y representantes del Gobierno nacional.

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO hoy | MinTrabajo destaca la historia de las negociaciones del salario desde hace más de dos décadas

El presidente Gustavo Petro, previo a las discusiones y en repetidas oportunidades durante el año, aseguró que el salario mínimo debía tener un aumento considerable para 2026, teniendo en cuenta que se debía incrementar el salario real.

El Ministerio de Trabajo dice que el alza que se está negociando beneficia a más de 12 millones de trabajadores que devengan hasta un salario mínimo.
Fueron varios días en los que se llevaron a cabo mesas de trabajo. Foto: MINTRABAJO

Cómo se llevaron las discusiones del mínimo antes de llegar a la fijación

Las discusiones iniciaron el 1º de diciembre, aunque el pasado 9 las centrales obreras presentaron de manera oficial la propuesta de incremento, que pasó de un 11 % a un 16 %. Esta fue la primera cifra que se concretó durante el proceso.

Salario mínimo 2026: estudio dice que no se están mejorando ingresos de trabajadores. ¿Por qué?

Ese mismo día también se conoció la apuesta de los gremios económicos, la cual fue del 7,21 %, lo que significaba un aumento de $ 102.634.

En ese punto se evidenció una situación álgida, por cuenta de la brecha entre ambas propuestas, dado que se distanciaban cerca de un 8,70 %, y por ende significaba una mayor dificultad a la hora de llegar a un acuerdo.

El Ministerio de Trabajo lamentó la inasistencia del gremio a la mesa de concertación.
El Ministerio de Trabajo hizo varias apuestas por un incremento elevado. Foto: Colprensa

Adicional a esto, desde el Banco de la República se recomendó evitar un aumento elevado, para no golpear la inflación y con ello tener que volver a subir las tasas de interés.

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

