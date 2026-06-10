¿Tiene empleada doméstica? Así puede calcular la prima que debe pagar antes del 30 de junio

La llegada de junio no solo implica el pago de la prima para trabajadores de empresas y negocios. Miles de hogares colombianos que cuentan con empleadas domésticas, niñeras, cuidadores de adultos mayores, jardineros o conductores familiares también deben cumplir con esta obligación laboral antes del próximo 30 de junio.

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Aunque el derecho a la prima para trabajadores domésticos fue reconocido hace una década mediante la Ley 1788 de 2016, expertos advierten que todavía existen dudas entre los empleadores, especialmente cuando se trata de personas que trabajan por días o bajo esquemas de tiempo parcial.

Sin embargo, la norma es clara: si existe una relación laboral, también existe la obligación de reconocer esta prestación social de manera proporcional al tiempo trabajado.

La importancia de cumplir con este pago adquiere mayor relevancia en 2026 debido al fortalecimiento de los mecanismos de formalización laboral.

De acuerdo con información citada por Symplifica, la Reforma Laboral establecida en la Ley 2466 de 2025 reforzó las herramientas de vigilancia sobre las condiciones laborales, mientras que el Ministerio de Trabajo anunció mayores controles relacionados con contratos escritos, afiliación a seguridad social, pago de prestaciones y demás obligaciones de los empleadores.

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Para este año, el cálculo también cambió por cuenta del aumento del salario mínimo. El salario mínimo mensual quedó en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte alcanzó $249.095, para una base cercana a $2 millones mensuales en trabajadores que tienen derecho a este beneficio.

Los hogares empleadores deben conservar soportes y comprobantes de pago. Foto: Getty Images

Como consecuencia, una empleada doméstica de tiempo completo que haya trabajado durante todo el semestre podría recibir alrededor de $1 millón por concepto de prima de servicios.

Además de los trabajadores que laboran durante todo el semestre, la prima también debe calcularse proporcionalmente para quienes ingresaron después. Por ejemplo, una empleada doméstica que comenzó a trabajar el 1 de marzo de 2026 y recibe un salario equivalente al mínimo tendría derecho a una prima cercana a $667.000.

Si ingresó el 1 de abril, el valor aproximado sería de $500.000, mientras que una contratación realizada desde el 1 de mayo generaría una prima cercana a $333.000. Estos valores pueden variar dependiendo de las condiciones particulares de cada contrato.

En el caso de trabajadores por días, el cálculo también es proporcional. De acuerdo con los ejemplos presentados por Symplifica, una persona que trabaja un día a la semana durante todo el semestre recibiría aproximadamente $144.000 de prima.

Si trabaja dos días semanales, el valor ascendería a cerca de $289.000; para tres días por semana sería de alrededor de $433.000, y para cuatro días semanales alcanzaría aproximadamente $578.000. Los expertos recomiendan verificar cada caso con base en los días efectivamente trabajados y el salario pactado para evitar errores en la liquidación.

La fórmula general para calcular la prestación consiste en multiplicar el salario mensual por los días trabajados durante el semestre y dividir el resultado entre 360. Sin embargo, especialistas recomiendan verificar cuidadosamente cada caso para evitar errores que puedan generar reclamaciones posteriores.

Uno de los puntos que más preocupa a los expertos son las consecuencias del incumplimiento. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el retraso en el pago puede dar lugar a una indemnización moratoria equivalente a un día adicional de salario por cada día de demora. Además, podrían existir sanciones administrativas derivadas de eventuales inspecciones laborales.

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Para Salua García Fakih, CEO y cofundadora de Symplifica, muchas familias desean cumplir con sus obligaciones, pero desconocen cómo realizar correctamente el cálculo.

La directiva señala que las dudas suelen concentrarse en los casos de trabajadores por días o en la documentación que debe conservarse para soportar el pago de la prestación. Por ello, recomienda no esperar hasta el último momento, verificar desde cuándo trabaja la persona, revisar los días laborados durante el semestre y conservar soportes de pago y documentos laborales.