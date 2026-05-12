El Ministerio del Trabajo y el gremio de empresas de servicios temporales ACOSET alcanzaron un acuerdo sobre el nuevo decreto de tercerización e intermediación laboral que busca poner límites más claros a las prácticas consideradas ilegales dentro del mercado laboral colombiano.

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Uno de los puntos centrales del documento es que únicamente las Empresas de Servicios Temporales (EST) podrán enviar trabajadores en misión, ratificando así su papel como las únicas figuras autorizadas y reguladas para realizar este tipo de contratación en el país.

El proyecto, que será expedido en las próximas semanas tras surtir el trámite final en Presidencia, busca diferenciar de manera más precisa las figuras legales de tercerización frente a esquemas utilizados para ocultar relaciones laborales o evadir obligaciones laborales y de seguridad social.

Según el Ministerio del Trabajo, el decreto es resultado de cerca de seis meses de trabajo técnico y mesas de concertación entre Gobierno, empresarios y representantes laborales. La iniciativa también busca dar mayor claridad jurídica a empresas usuarias, trabajadores y autoridades encargadas de vigilancia e inspección laboral.

Desde ACOSET señalaron que uno de los principales objetivos es acabar con la confusión histórica alrededor de conceptos como tercerización e intermediación laboral, especialmente frente al uso de figuras como cooperativas, contratos sindicales u otros mecanismos que, según el gremio, en algunos casos han sido utilizados para evitar el reconocimiento pleno de derechos laborales.

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La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, aseguró que las EST cuentan con requisitos específicos de funcionamiento, pólizas y supervisión directa del Ministerio, lo que las diferencia de otros modelos de contratación.

El anuncio llega en un momento donde el debate sobre tercerización, formalización y estabilidad laboral sigue ocupando un lugar central dentro de las discusiones sobre el mercado laboral colombiano, especialmente en sectores intensivos en contratación temporal y servicios operativos.