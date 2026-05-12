Grupo español tomará el control total de una las aseguradoras más tradicionales de Colombia

El grupo asegurador español Mutua Madrileña anunció que elevará su participación en Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado hasta alcanzar el 100 % de ambas compañías, en una operación que refuerza el interés de inversionistas internacionales por el mercado asegurador colombiano.

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Actualmente, la organización posee el 45 % de las aseguradoras colombianas y, tras recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes, tomará el control total de las sociedades durante el último trimestre de 2026. La transacción ya cuenta con el aval de las firmas de inversión colombianas propietarias del 55 % restante.

La compañía española aseguró que mantendrá las marcas Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado, así como la estructura laboral actual, conformada por cerca de 1.400 empleados. Además, anunció un programa de inversiones enfocado en fortalecer capacidades tecnológicas y apoyar el crecimiento de las aseguradoras en el país.

Seguros del Estado, una de las compañías privadas más tradicionales del sector asegurador colombiano, cuenta con cerca de 70 años de operación, más de 1,3 millones de asegurados y una participación cercana al 6 % del mercado de seguros generales.

Las compañías registraron primas superiores a USD 400 millones al cierre de 2025 y operan a través de una red de aproximadamente 3.300 corredores y agentes, además de presencia en 24 ciudades del país.

“La adquisición del 100 % de Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado refleja nuestra confianza en las perspectivas de crecimiento de las compañías en el mercado colombiano, que en estos siete años han demostrado fortaleza financiera y una elevada capacidad de adaptación a las variables del mercado”, señaló afirmó Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña.

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Mutua Madrileña explicó que la decisión responde tanto al desempeño que han tenido las aseguradoras colombianas desde 2020, cuando ingresó como accionista, como a su visión positiva sobre el potencial de crecimiento económico y empresarial de Colombia.

La operación también refleja cómo el sector asegurador colombiano continúa atrayendo interés internacional en medio de un mercado donde todavía existe espacio para ampliar cobertura, digitalización y penetración de seguros, especialmente frente a otros países de la región.