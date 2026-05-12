La inteligencia artificial ya está transformando la contabilidad de miles de empresas en Colombia

La automatización contable y el uso de inteligencia artificial empiezan a transformar la forma en la que miles de pequeñas y medianas empresas administran sus finanzas en América Latina.

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En ese escenario, la plataforma Alegra.com reportó un crecimiento cercano al 30% durante 2025, impulsado por la adopción de herramientas de contabilidad automatizada basadas en inteligencia artificial.

La compañía alcanzó más de 2,1 millones de usuarios registrados en la región y registró un aumento de 27,8% en nuevos clientes durante el último año.

Según la empresa, uno de los cambios más relevantes ha sido el avance de sistemas capaces de automatizar hasta el 85% de las tareas financieras operativas dentro de pequeñas empresas.

Colombia aparece como uno de los mercados más importantes dentro de la operación regional de la plataforma. Actualmente, el país concentra más de 950.000 empresas registradas y se ha convertido en un centro de desarrollo y prueba para nuevas herramientas de automatización contable.

Uno de los datos destacados por la compañía es que cerca del 83% de los contadores colombianos ya estaría utilizando inteligencia artificial dentro de su práctica profesional, reflejando cómo la tecnología empieza a modificar procesos que históricamente dependían de tareas manuales y repetitivas.

La empresa explicó que parte del crecimiento estuvo asociado a la integración de GPT-5 dentro de su plataforma, permitiendo desarrollar sistemas capaces de anticipar necesidades financieras, automatizar reportes y agilizar procesos administrativos para pequeños negocios.

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Para 2026, la estrategia ya no estará enfocada principalmente en expansión geográfica, sino en profundizar el uso de inteligencia artificial dentro de los mercados donde la plataforma ya tiene presencia.

El avance de este tipo de herramientas refleja cómo la inteligencia artificial empieza a ganar espacio dentro de áreas tradicionalmente operativas como contabilidad, nómina y facturación, acelerando la digitalización de miles de pequeñas empresas en la región.