Barranquilla se prepara para recibir IA+, la primera feria inmersiva de inteligencia artificial en la ciudad.

Es un evento que promete convertir a la capital del Atlántico en un escenario clave para la innovación tecnológica en Colombia.

La programación incluirá experiencias interactivas, talleres, conferencias y espacios de networking enfocados en mostrar cómo la inteligencia artificial está transformando industrias, negocios y la vida cotidiana.

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IA+, la feria que busca convertir a Barranquilla en epicentro tecnológico del Caribe colombiano

La ciudad de Barranquilla se alista para convertirse en uno de los principales escenarios tecnológicos del país con la llegada de IA+, una feria inmersiva enfocada en inteligencia artificial, innovación y transformación digital.

El evento busca reunir durante varios días a desarrolladores, emprendedores, estudiantes, empresas y expertos del ecosistema tecnológico.

Esto para mostrar cómo la IA está cambiando industrias, modelos de negocio y experiencias cotidianas.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores en redes sociales y plataformas oficiales, IA+ será presentada como la primera feria inmersiva de inteligencia artificial en la capital del Atlántico.

La feria se realizará los días 15, 16 y 17 de mayo en el cuarto piso de Mallplaza Buenavista, donde los asistentes podrán participar en actividades relacionadas con realidad virtual, robótica, programación, innovación y movilidad eléctrica.

La agenda incluirá experiencias inmersivas, espacios sensoriales y conversatorios enfocados en el impacto de la inteligencia artificial en sectores como la moda, la industria automotriz y los negocios digitales.

El evento también contará con la participación de aliados y marcas como Google, BMW y Centro Inca.

Entre los invitados y panelistas anunciados aparecen Anuar Harb, líder de Google Developer Group y socio de Caribe Ventures; Juan Sebastián Rocha, especialista en electrificación de BMW y MINI Cooper; Jairo David Rodelo Achkar, CEO de Organización Inca; y Jesús Cancast, creativo enfocado en innovación aplicada a la moda.

Además de los espacios académicos y tecnológicos, la programación incluirá actividades especiales.

Habrá experiencias con gafas de realidad virtual, una “Future Coffee Party”, cocina molecular y degustaciones de cocteles, en una apuesta que busca acercar la cultura digital y la innovación tecnológica a diferentes públicos en Barranquilla.

El encuentro reunirá a desarrolladores, diseñadores y emprendedores en jornadas de creación de soluciones basadas en inteligencia artificial durante 48 horas continuas.

La programación de estos eventos refleja una apuesta creciente por posicionar a Barranquilla como un hub tecnológico regional.

Barranquilla fortalece su apuesta por la innovación tecnológica

Según distintas plataformas especializadas en innovación y comunidades digitales, la ciudad viene fortaleciendo espacios de formación y networking relacionados con IA, ciencia de datos y automatización empresarial.

Además del componente académico y empresarial, IA+ promete ofrecer experiencias inmersivas que permitirán a los asistentes interactuar directamente con herramientas de inteligencia artificial generativa, automatización, robótica y creación digital.

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Los organizadores han señalado que el objetivo es acercar estas tecnologías a públicos de diferentes perfiles, incluso personas sin experiencia técnica previa.

La expansión de este tipo de encuentros ocurre en un contexto global en el que la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los sectores con mayor crecimiento e inversión.