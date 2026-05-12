Medellín tendrá un centro cultural de talla mundial: así será el megacomplejo

Recientemente, el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, dio a conocer el cronograma de ejecución y las características del importante proyecto denominado “Recreo Cultural Ciudad del Río”, mismo que sería uno de los epicentros de la cultura y la industria audiovisual antioqueña.

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Además, se indicó que este nuevo complejo sería el más grande de los 12 que se prevé tendrá la capital del departamento de Antioquia.

Según información difundida por la Alcaldía de Medellín, dentro de este espacio se podrá hacer uso de estudios públicos de grabación, así como acceder a distintos programas formativos y a la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

Se invertirán más de 80.000 millones de pesos Foto: Alcaldía de Medellín API

“Este nuevo equipamiento funcionará como una gran casa de la cultura para la ciudad, donde niños, jóvenes, artistas y toda la comunidad encontrarán espacios para aprender, crear, compartir y proyectar su talento”, escribió la Alcaldía en un comunicado.

Dentro de esta construcción estará la Cinemateca Distrital, misma que busca conservar la memoria audiovisual de la ciudad de Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez afirmó: “Este es un sueño para Medellín. Este va a ser el hub de la industria creativa y del entretenimiento para toda América Latina. Aquí estamos cumpliendo una de las promesas de campaña, que era crear Distrito Cinema, pero fuimos mucho más allá”.

El mandatario local también aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia que tienen las industrias culturales y creativas para la ciudad antioqueña: “Hoy, la industria creativa representa el 4 % del PIB de Medellín. Son casi 6.000 empresas formales alrededor de la música, de las industrias creativas y de los audiovisuales, y aquí se van a poder desarrollar también las mejores bases para los mejores videos, las películas y los artistas”.

Este será un importante centro para la cultura en la ciudad de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín API

El complejo tendrá 11 pisos y un sótano. Además, contará con dos salas de cine con capacidad para cerca de 270 personas, así como un espacio destinado a bóveda, galería y laboratorio de archivo fílmico, entre muchos otros espacios.

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Según la información oficial, para este proyecto se destinarán más de 86.000 millones de pesos. Frente a ello, Gutiérrez afirmó: “Yo me sueño que en unos años, cuando me encuentre a muchos jóvenes y adultos por ahí en la calle, me digan: allá grabé mi primera canción, en los estudios públicos de Music Lab; allá grabé mi primer audiovisual, en Distrito Cinema; allá comencé mi formación y mire ya dónde voy en el mundo. Este va a ser uno de los espacios más bonitos e importantes en términos culturales de Medellín”.