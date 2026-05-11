Así cayó extranjero que explotaba a menores de edad en Medellín: descubrieron una poderosa red

Un ciudadano extranjero fue capturado por la Policía Nacional de Colombia por ser el presunto responsable de dinamizar agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes en colegios situados en Medellín. El operativo fue desarrollado de manera articulada con la Unidad Investigativa de Crímenes Transnacionales (TCIU), Homeland Security Investigations y Migración Colombia.

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En medio de las pesquisas, las autoridades pudieron identificar una red de captación de menores de edad que operaba en varias comunas, donde el detenido habría utilizado perfiles falsos en redes sociales y mecanismos de suplantación de identidad para acercarse a estudiantes de secundaria.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso de proteger a la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional, fortaleciendo la investigación criminal, la cooperación internacional y las acciones preventivas en entornos escolares”, precisó la institución policial.

De igual manera, indicaron que el capturado aprovechaba condiciones de vulnerabilidad de las víctimas para acercarse a ellas bajo engaños y supuestos ofrecimientos económicos.

La Policía dijo que el hombre entregaba dinero en efectivo con el fin de evitar trazabilidad financiera y trasladaba a los menores a distintos lugares donde, al parecer, ocurrían los hechos investigados.

“Las investigaciones permitieron establecer que el capturado utilizaba perfiles falsos en redes sociales y suplantación de identidad para acercarse a estudiantes de secundaria en las comunas 12 (La América) y 13 (San Javier), aprovechando su vulnerabilidad para captar víctimas”, indicó la Policía.

Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

También determinaron que este sujeto alquilaba carros y camionetas para movilizar a las menores de edad y tenía una forma de delinquir con el fin de evitar el accionar de las autoridades.

“A la fecha, se han identificado cinco víctimas y varias más en proceso de verificación, lo que permitió activar rutas de protección integral y atención especializada”, agregó la institución.

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Asimismo, indicaron: “Las autoridades identificaron un patrón de victimización en población escolar, especialmente en inmediaciones de instituciones educativas, lo que llevó a priorizar acciones preventivas, de vigilancia y acompañamiento en estos entornos”.

La institución policial reiteró que continuará adelantando acciones de prevención y control en colegios y zonas frecuentadas por menores de edad, además de fortalecer el acompañamiento institucional a las víctimas y sus familias.