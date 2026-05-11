Así se vivirá en Medellín la Semana de la Inteligencia Artificial: fechas y lugares

Medellín se prepara para vivir cinco días históricos. Del 9 al 13 de noviembre de 2026, la ciudad será sede de INMERXIA, la primera Semana de la Inteligencia Artificial en Colombia: un evento conceptualizado, diseñado y ejecutado completamente con IA, que reunirá a líderes empresariales, jóvenes, académicos y funcionarios del Estado en torno a uno de los fenómenos tecnológicos más transformadores de nuestra era.

Las búsquedas de Google cambian: ahora facilitará el acceso a enlaces y contenido especializado en sus respuestas con IA

Con más de 4.800 asistentes esperados en sus distintas jornadas, INMERXIA no es una conferencia más sobre tendencias digitales. Es, según sus organizadores, un espacio para “sumergirse en la IA y no solo escuchar sobre ella”. Este macroevento es organizado por la Agencia Metanol y Due Films.

La agenda día a día: dónde y cuándo

Domingo 9 de noviembre — INMERXIA TALKS

Lugar: Planetario de Medellín | 7:00 p.m.

La semana empieza con una noche de alto perfil en el icónico Planetario de Medellín. El evento de apertura será un conversatorio en formato podcast en vivo con invitados de alto nivel, rueda de prensa exclusiva y un cóctel de inauguración. Solo 200 invitados VIP tendrán acceso a esta velada de networking estratégico, que marcará el tono de los días siguientes. También habrá un espectáculo aéreo, así como la entrega de premios.

Martes 10 de noviembre — Talleres en la Comuna13

Lugar: Comuna 13, Medellín

En uno de los barrios más emblemáticos y transformados de la ciudad, se llevará a cabo una jornada de talleres prácticos orientados a emprendedores, creativos y profesionales que quieren incorporar la IA en su trabajo cotidiano. La programación incluye:

La IA para acelerar las ventas de tu empresa

Marketing digital en la era de la IA

Producción de video en la era de la IA

Diseño gráfico en la era de la IA

La producción musical en la era de la IA

Una apuesta deliberada por llevar el conocimiento tecnológico a los territorios y a las industrias creativas que dan vida a la ciudad.

Miércoles 11 de noviembre — INMERXIA CIUDAD JOVEN

Lugar: City Hall Medellín | 9:00 a. m. | Entrada gratuita con invitación

Con capacidad para 4.000 asistentes, esta es la jornada más masiva de la semana y está dedicada a las nuevas generaciones. Estudiantes de colegios y universidades, jóvenes emprendedores y comunidades digitales se reunirán en el City Hall Medellín para vivir experiencias inmersivas, recibir formación práctica en IA y ser inspirados por referentes del ecosistema tecnológico. La entrada es completamente gratuita con invitación.

Jueves 12 de noviembre — LA EXPO en UPB

Lugar: Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)

Una exposición comercial donde los asistentes podrán encontrar las principales marcas y empresas del sector tecnológico en un formato de evento comercial. Un espacio para explorar soluciones, hacer contactos y conocer de primera mano las herramientas de IA disponibles en el mercado colombiano.

Viernes 13 de noviembre — FORO COLOMBIANO DE IA

Lugar: Centro de Eventos Fórum UPB | 8:00 a.m.

El cierre de la semana es también su momento cumbre. El Foro Colombiano de Inteligencia Artificial reunirá a 800 asistentes en el Centro de Eventos Fórum de la UPB para un día intenso de conferencias de alto nivel con expertos nacionales e internacionales, casos reales de implementación de IA por sector, masterclasses con aplicación inmediata y networking estratégico.

Un evento que practica lo que predica

Lo que distingue a INMERXIA de otros eventos tecnológicos es su coherencia radical: fue concebido, diseñado y ejecutado completamente con inteligencia artificial. Desde su identidad visual hasta su logística, cada elemento es una demostración en tiempo real del poder transformador de esta tecnología.

El evento impacta 18 sectores, entre ellos economía y finanzas, salud, educación, agro, moda, industrias creativas y videojuegos, con el objetivo de cerrar la brecha tecnológica entre quienes ya implementan IA y quienes aún no comprenden su alcance.

¿Cómo participar?

Pronto la organización pondrá disponible el acceso a la boletería e información puntual para las marcas y asistentes.

Para más información, inscripciones y acreditaciones de prensa:

Web: www.inmerxia.co

Correo: contacto@inmerxia.co

Teléfono: +57 323 450 6522

Redes: @inmerx.iacolombia