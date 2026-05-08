A investigación disciplinaria cuatro guardias del Inpec capturados por presunto abuso sexual a reclusa en El Pedregal

Tres días después de que la Policía y la Fiscalía capturaron a cuatro guardias del Inpec por supuestamente suministrarle alcohol y drogas a una reclusa de la cárcel El Pedregal para, al parecer, abusar de ella, la Procuraduría anunció acciones disciplinarias en contra de los funcionarios públicos.

La apertura de la investigación disciplinaria recayó en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario: Germán David Uribe Cartagena, Yhojan Estiben López Ángel, Adrián Leonardo Parra Martínez y Jhorman Andrés Palomino Ricardo.

El ente de control confirmó que ese proceso contra los cuatro dragoneantes trata de establecer las faltas disciplinarias que habrían cometido por presuntamente aprovechar su cargo para “cometer reiterados abusos sexuales a una mujer privada de la libertad en condición de incapacidad de resistir" en la cárcel El Pedregal de Medellín, Antioquia.

La Procuraduría explicó en su decisión que busca “verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad”.

La imputación de la Fiscalía

Con la captura de los cuatro funcionarios, la Fiscalía confirmó que el guardia Germán Uribe habría participado en esos actos ilícitos por casi 16 meses, entre los años 2024 y 2026, en la Unidad de Tratamiento Especial de ese penal.

El ente investigador señaló a Uribe Cartagena como el presunto responsable de ingresar sustancias a la cárcel, cobraba esas drogas a su víctima y se las suministraba con licor. La mujer al estar en incapacidad de reaccionar, al parecer, terminaba sometida a diversos tipos de abuso.

En el caso del dragoneaste Yhojan Estiben López Ángel la Fiscalía reveló que hay serios indicios de que habría abusado a la víctima en más de 30 oportunidades, teniendo en cuenta que era el encargado de trasladar a las reclusas desde los patios a las salas de audiencias.

En el caso de Adrián Leonardo Parra Martínez, el ente investigador lo señalada de drogar y regalarle un teléfono celular a la víctima, un elemento que además esta prohibido en ese penal, para presuntamente someterla sexualmente en una ocasión.

La Fiscalía también acusó al guardia Jhorman Andrés Palomino Ricardo de supuestamente aprovechar su rol como custodio de la Unidad de Tratamiento Especial para drogar y agredir en varias ocasiones a la víctima.

El caso de Andrea Valdés

Esta no es el primer escándalo sexual que estalla al interior de la cárcel El Pedregal en Medellín, Antioquia. En marzo del año pasado, SEMANA reveló el caso de Andrea Valdés, una mujer de 30 años que denunció a dos guardias del Inpec que la habrían violado al interior del mismo penal.

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Valdés le contó en su momento a un psicólogo de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a donde fue trasladada tras denunciar los graves hechos en El Pedregal, que el 29 de agosto del 2024, uno de los guardias señalados la habría abusado sexualmente.

Cinco meses después de que esta revista reveló esa cruda historia, la Fiscalía anunció la captura de los guardias Diego Stiven Castaño y Cristián Camilo Alvarado, quienes habrían abusado a la mujer mientras cumplía su condena en esa prisión de Antioquia.