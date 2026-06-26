Un grupo de bomberos especializados de Medellín partió hacia Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron al vecino país, los cuales han dejado centenares de víctimas además de graves daños en la infraestructura.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el cuerpo de socorro de la capital de Antioquia viajará hasta las zonas más afectadas con el propósito de brindar ayuda y atención a las personas vulnerables del área, así como apoyar a los equipos de rescate que se encuentren trabajando en las inmediaciones.

Se estima que la brigada permanecerá siete días dentro del territorio venezolano, ejerciendo tareas de búsqueda y rescate que permitan dar un parte de tranquilidad sobre la situación en el país vecino.

“La solidaridad no tiene fronteras. Desde Medellín somos solidarios con nuestros hermanos venezolanos”, declaró Gutiérrez en un mensaje enviado a través de su perfil en la red social X.

El mandatario afirmó que la misión está compuesta por 22 hombres y mujeres con gran recorrido en este tipo de contingencias. Asimismo, precisó que viajarán con cuatro toneladas de equipos especializados y de alta tecnología, con el fin de salvar la mayor cantidad de vidas de personas que aún se encuentren atrapadas bajo los escombros.

En su pronunciamiento, el gobernante agradeció a una aerolínea venezolana y a empresarios de Medellín, ya que gracias a sus donaciones y aportes se pudo consolidar esta misión humanitaria. Además, aclaró que la capital de Antioquia ya se encuentra lista para una segunda fase de ayuda en caso de que Venezuela llegue a requerir especialistas en evaluación de daños, ingenieros o geólogos, entre otros.

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Por otro lado, el funcionario extendió la invitación a los ciudadanos que deseen colaborar con recursos o dotación para las autoridades correspondientes, recordando que pueden hacerlo a través de los canales autorizados como la Cruz Roja Colombiana.

Finalmente, en su mensaje agregó: “Un abrazo desde Medellín a todo el pueblo venezolano, no están solos. En los momentos más difíciles los hermanos siempre están ahí para tenderse la mano”.

Se espera que en las próximas horas el grupo de rescatistas paisas se integre formalmente a los comandos de atención en las zonas de desastre. Con su llegada, Colombia aporta no solo manos expertas, sino tecnología de punta indispensable para mitigar los estragos de este doble impacto sísmico en el pueblo venezolano.