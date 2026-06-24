Alerta en Colombia por segundo sismo en Venezuela

Dos movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el territorio de Venezuela durante la tarde de este miércoles 24 de junio de 2026.

Red Sismológica Nacional de Colombia señala más de 200 reportes del sismo: “Hacen que se puedan generar algún tipo de réplicas”

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reportó que los fenómenos ocurrieron con un intervalo de 39 segundos de diferencia, y los epicentros se localizaron a unos 45 kilómetros de distancia entre sí. El impacto de las ondas causó el colapso de infraestructuras residenciales en la capital y se percibió en varios departamentos de Colombia.

Colapso de edificaciones e impacto estructural en Caracas

El sismo principal tuvo su origen a las 22:04 GMT (18:04 hora local) a 21 kilómetros al oeste de la localidad de Morón. Las autoridades del sector de gestión del riesgo en Caracas informaron la destrucción total de una edificación de 22 niveles en el barrio Altamira y daños en locales comerciales.

De igual forma, las redes de distribución de energía eléctrica sufrieron interrupciones temporales, lo que afectó el alumbrado público en varios sectores de la capital venezolana.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró: “Tenemos algunos lesionados, edificios colapsados. El sismo se sintió de manera más fuerte también en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda y La Guaira”.

El funcionario del gobierno venezolano añadió que ordenó la suspensión inmediata del servicio de gas directo hacia las unidades residenciales de Caracas. La medida preventiva busca mitigar riesgos de fugas o explosiones secundarias tras los daños estructurales.

Testimonios de ciudadanos y suspensión de alertas marítimas

Las dinámicas de evacuación movilizaron a los habitantes hacia las vías públicas debido a las grietas registradas en las zonas de acceso a los centros financieros.

La comerciante Heidi Romero manifestó que se encontraba en el último piso de un establecimiento comercial cuando cayeron objetos de los estantes y que evacuó por las escaleras de emergencia. Los equipos de voluntarios iniciaron labores de remoción de escombros en los puntos críticos de la ciudad.

Por otra parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de los Estados Unidos comunicó a través de sus canales oficiales que no existe peligro de variaciones en el nivel del mar ni amenazas de oleaje para las zonas costeras del Caribe. La historia sísmica del territorio venezolano registra antecedentes de eventos similares; entre ellos, los movimientos de Cariaco en el año 1997, y el sismo de Caracas, en 1967.

#Actualización | De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa Caribe colombiana tras el sismo de magnitud 7,5 registrado a las 5:05 p. m. (hora de Colombia) en la costa de Venezuela. #SNDATColombia pic.twitter.com/e88J4ht9RP — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 24, 2026

En el entorno colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó que las ondas sísmicas se percibieron con claridad en Bogotá, lo que ocasionó la evacuación preventiva de edificios residenciales.

Las oficinas estatales descartaron reportes de emergencias en la infraestructura nacional o alertas marítimas en la costa norte del país. Horas después del suceso en Sudamérica, la Agencia Meteorológica de Japón reportó de forma independiente un sismo de magnitud 6.9 en el norte de su territorio, sin reportar afectaciones materiales.

*Realizado con información de AFP*