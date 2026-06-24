Nicolás Maduro envió mensaje desde la prisión tras terremotos en Venezuela

Tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles, el derrocado exdictador venezolano Nicolás Maduro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó solidaridad con las víctimas y llamó a la unidad nacional ante la emergencia del desastre natural que deja un número indeterminado de afectados o de daños materiales.

La declaración fue difundida desde su cárcel en Nueva York en los Estados Unidos, donde Maduro permanece detenido desde enero de este año tras ser capturado en Caracas durante una operación militar estadounidense. En el mensaje, firmado junto a su esposa, Cilia Flores, el exmandatario aseguró que sigue de cerca la situación que atraviesan los venezolanos.

“Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo”, escribió el derrocado dictador desde el Centro Penitenciario de Brooklyn en la ciudad estadounidense.

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Maduro sostuvo que el momento exige una respuesta colectiva y pidió respaldo a los organismos de atención de emergencias que participan en las labores de rescate y asistencia.

“Hoy la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB, FANB, protección civil, médicos, bomberos, trabajadores y voluntarios”, señaló.

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El mensaje fue publicado horas después de que distintas zonas de Venezuela reportaran daños materiales, interrupciones de servicios y afectaciones en infraestructura. Caracas fue una de las ciudades donde los movimientos telúricos se sintieron con mayor intensidad, obligando a evacuaciones preventivas y a la activación de protocolos de emergencia.

Continúan los rescates tras edificios colapsados, hay un sobreviviente. Foto: Redes sociales

Maduro también hizo un llamado a mantener la calma y a apoyar las tareas de recuperación tras el desastre natural que sacudió al país. “En esta hora difícil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir”, afirmó a través del mensaje compartido en sus redes sociales.

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El exmandatario concluyó asegurando que el país podrá superar la crisis provocada por el sismo. “Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”, cerró en su mensaje el depuesto exdictador.