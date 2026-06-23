La captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero, durante una incursión militar estadounidense, “marcó un punto de inflexión” en la relación de Venezuela con Estados Unidos que avanza en el “camino correcto”, afirmó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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Rodríguez era vicepresidenta y asumió el cargo de presidenta interina a la caída de Maduro. Poco tiempo después, Caracas y Washington restablecieron sus relaciones, rotas en 2019.

“El 3 de enero del 2026 marcó una inflexión en la política nacional y en nuestra visión de las relaciones internacionales de retomar el camino diplomático con el gobierno de los Estados Unidos”, afirmó la mandataria encargada durante un acto oficial en Caracas.

🚨 DELCY ADMITE QUE ACERCARSE A EEUU "FUE EL CAMINO CORRECTO" 🚨



La chavista Delcy Rodríguez admitió que el 3 de enero de 2026 marcó una "inflexión" para el régimen chavista.



🗣️ “Sin duda alguna, el 3 de enero del 2026 marcó una inflexión en la política nacional y en nuestra… pic.twitter.com/McpRvIY2OQ — Fabian Dicosta (@fabiandicosta) June 23, 2026

Rodríguez dijo que Venezuela se encuentra en un momento “que no imaginábamos en el año 2025”, al referirse a la era pos-Maduro.

“Han transcurrido ya casi seis meses y siento que ha sido el camino correcto, dirimir las controversias, dirimir las diferencias” a través de la diplomacia, agregó Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos.

Rodríguez dijo que su gobierno está “desanudando” nudos en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que tuvieron una relación antagónica desde que el chavismo llegó al poder en 1999.

Tras capturar a Maduro, Washington tomó el control de los ingresos petroleros de Venezuela.

Delcy Rodríguez conmemora Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá junto a intelectuales de 12 naciones Foto: X/@presidencialve1

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario procesado por narcotráfico en Estados Unidos, escuchó el discurso de Rodríguez entre el público alejado del estrado.

El anuncio llega después de que la opositora venezolana Dinorah Figuera volviera a Venezuela sorpresivamente el pasado jueves tras ocho años en el exilio.

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Figuera se reunió con el presidente del Parlamento y dirigentes opositores en una visita relámpago antes de volar a Miami, en Estados Unidos.

La exparlamentaria tiene el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense en enero.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (izquierda), se reúne con la exdiputada opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas el 18 de junio de 2026. Foto: AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió el encuentro como una ocasión para “debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”, según un comunicado.

Se reunió además con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, así como con dirigentes de la Plataforma Unitaria, alineada con la premio nobel de la paz, María Corina Machado.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, ha impulsado reformas en las leyes de hidrocarburos y minería favorables a la inversión extranjera.

*Con información de AFP.