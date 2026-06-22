En un mundo cada vez más globalizado, donde millones de personas estudian, trabajan, invierten o forman familias fuera de su país de origen, la posibilidad de tener una doble nacionalidad se ha convertido en una opción cada vez más atractiva.

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Contar con la ciudadanía de dos países puede facilitar los viajes internacionales, ampliar las oportunidades laborales y educativas, e incluso simplificar procesos migratorios y de residencia.

Muchas personas buscan obtener una segunda nacionalidad porque algunos pasaportes ofrecen acceso a más países sin necesidad de visa, mientras que otras lo hacen por motivos familiares, sentimentales, laborales o empresariales.

También es común entre quienes han vivido durante años en otro país y desean acceder a los mismos derechos que los ciudadanos locales.

Los programas de inversión son una de las rutas más utilizadas en varias regiones. Foto: Getty Images

Sin embargo, no todos los países permiten que una persona conserve su nacionalidad de origen al adquirir una nueva.

Según datos de Migration Data Portal, cerca del 49 % de los países del mundo permiten la doble nacionalidad sin restricciones. Otro 29 % la acepta bajo determinadas condiciones, mientras que el 22 % restante no permite que sus ciudadanos posean una segunda nacionalidad.

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Las vías para obtener una doble nacionalidad varían según la legislación de cada país. Entre los mecanismos más comunes se encuentran la descendencia, el matrimonio, la naturalización por residencia y, en algunos casos, programas de inversión. Los requisitos y procedimientos específicos dependen de las normas establecidas por cada Estado.

En este contexto, la firma de consultoría internacional Immigrant Invest, especializada en asesorar a personas con alto patrimonio en la obtención de segundas residencias o ciudadanías, elaboró un listado de los países donde es más rápido y sencillo acceder a la nacionalidad, principalmente a través de programas de inversión o vías de naturalización.

Las condiciones y tiempos varían significativamente según el país. Foto: Getty Images

Este es el ranking de los países donde es más rápido y fácil obtener la doble ciudadanía:

Vanuatu: ciudadanía por inversión, con un proceso estimado de alrededor de dos meses.

ciudadanía por inversión, con un proceso estimado de alrededor de dos meses. Santo Tomé y Príncipe: opción mediante inversión, también con tiempos cercanos a dos meses.

opción mediante inversión, también con tiempos cercanos a dos meses. Nauru: programa de ciudadanía por inversión que puede tardar aproximadamente tres meses.

programa de ciudadanía por inversión que puede tardar aproximadamente tres meses. San Cristóbal y Nieves: acceso a la nacionalidad por inversión en un periodo cercano a cuatro meses.

acceso a la nacionalidad por inversión en un periodo cercano a cuatro meses. Dominica: vía de inversión, con un tiempo estimado de unos seis meses.

vía de inversión, con un tiempo estimado de unos seis meses. Antigua y Barbuda: ciudadanía por inversión, proceso de alrededor de seis meses.

ciudadanía por inversión, proceso de alrededor de seis meses. Santa Lucía: alternativa por inversión, con tiempos similares de unos seis meses.

alternativa por inversión, con tiempos similares de unos seis meses. Granada: programa de inversión con una duración aproximada de ocho meses.

programa de inversión con una duración aproximada de ocho meses. Turquía: ciudadanía por inversión, con procesos que pueden tomar cerca de ocho meses.

ciudadanía por inversión, con procesos que pueden tomar cerca de ocho meses. Argentina: naturalización por residencia, con un periodo estimado de aproximadamente dos años.

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