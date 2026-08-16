“Yo no te doy la mano, no me toque”: mujer intercepta a la presidenta de México y se vuelve viral

En medio de una visita a Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vivió un momento incómodo después de que una mujer interceptara la camioneta donde se transportaba la mandataria para hacerle una exigencia pública.

Presidenta de México estalla contra Trump por quitarle la visa al hijo de un expresidente

El incidente tuvo lugar en la zona de Tampico, cuando la mujer comenzó a golpear con su mano la camioneta donde estaba la presidenta Sheinbaum. La mujer aprovechó que la ventana de la jefa de Estado estaba abajo y se acercó a presentarle su molestia.

“No, no, no, yo no te doy la mano”, dijo la mujer visiblemente molesta cuando la presidenta le ofreció un saludo al verla. “Yo quiero que resuelvas el robo de propiedad de mi terreno. Daño de mi terreno”, dijo.

Qué manera de humillar a Claudia Sheinbaum. El respeto se gana y ella ha hecho todo lo posible para que la gente la ningunee.



Es lamentable la facilidad con la que se asusta y permite que la agredan.



Lo peor es que nadie la auxilia. Otro poco y la viejita le pega.



Recuerdo… pic.twitter.com/Hsjm5DgkAz — Vero Islas (@LOVREGA) August 16, 2026

“De los rateros, secuestradores y asesinos”, dijo la mujer mientras pronunciaba los nombres de los presuntos responsables. “¿Te doy mi nombre para que luego me maten aquí en la calle?”, agregó la mujer y luego le exigió a la presidenta: “Resuélveme y punto”.

La presidenta registró la información que la mujer le iba proporcionando y, en repetidas ocasiones, le solicitó que especificara con mayor exactitud la dirección.

El incidente tuvo lugar durante la gira de Sheinbaum por Tamaulipas, un recorrido que, además, estuvo acompañado por diversas manifestaciones ciudadanas.

En Tampico, un grupo de personas se manifestó durante la inauguración de la primera fase de un hospital del ISSSTE para reclamar que se diera seguimiento al caso de Dafne Zapata, una adolescente cuya muerte dio paso a una investigación y posteriormente a un procedimiento penal.

La mujer interceptó a la mandataria mexicana Foto: X/@LOVREGA

Durante la protesta, los participantes lanzaron consignas como: “¡Liberen a Danna!”.

Hasta el momento no ha hecho público ningún pronunciamiento oficial de la presidencia que ofreciera detalles específicos sobre este episodio.

Los hechos ocurren días después de que la presidenta de México, calificara de “injerencia” el retiro de visas estadounidenses a políticos mexicanos como el hijo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Estados Unidos retiró la visa a varios políticos mexicanos desde que Donald Trump retomó el poder en 2025. No hay anuncios oficiales, pero la prensa local ha reportado sobre alcaldes y gobernadores afectados, señalados de supuestos vínculos con el crimen organizado.

Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia de México en 200 años. Foto: AFP

La suspensión de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente izquierdista, se conoció a través de una carta abierta que el propio político dirigió a Trump para reclamar la decisión.