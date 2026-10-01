Las aerolíneas Aeroméxico y Volaris anunciaron la suspensión de sus vuelos al aeropuerto internacional de Tulum, uno de los más populares destinos del Caribe mexicano, alegando alzas de costos y baja ocupación de los aviones que cubren la ruta.

Tulum, un paradisíaco balneario con aguas color turquesa y restos arqueológicos de la cultura maya, ha visto desplomarse en 33,6% el arribo de turistas entre enero y agosto de este año frente al mismo lapso de 2025, según datos oficiales.

El declive también afecta a Cancún, joya de la corona del turismo de playa en México que recibe casi al 50% de los viajeros. Aquí, el arribo de pasajeros bajó 6,3% en los primeros ocho meses del año.

Volaris informó este jueves a la AFP que la suspensión de vuelos a Tulum responde al alza de los costos que afronta la industria, como el impuesto a no residentes (turistas), la tarifa de uso aeroportuario, el combustible y servicios de navegación.

“Hemos tenido que revisar la rentabilidad de nuestras rutas y suspender temporalmente algunos vuelos que registran factores de ocupación más bajos”, entre ellos los de Tulum, a partir del 7 de enero de 2027, detalló la aerolínea en un comunicado.

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Agregó que “este fin de semana” dejará de vender boletos posteriores a esa fecha.

Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, explicó por su parte que la suspensión de vuelos a Tulum, en vigor desde el miércoles, “se basa en las condiciones actuales del mercado” que “han impactado a diversas aerolíneas”.

Aeroméxico fue una de las aerolíneas que suspendió sus vuelos directos a Tulum. Foto: Foto: Suministrada Aeromexico

La empresa seguirá “monitoreando el comportamiento de la demanda” para evaluar la posibilidad cambios “en el futuro”, dijo un portavoz la noche del miércoles en un correo a la AFP.

Reportes de la industria atribuyen el descenso del turismo al Caribe mexicano a factores como el impacto del sargazo en las playas y el alza de costos, tanto para los turistas como para las aerolíneas.

El aeropuerto internacional de Tulum fue inaugurado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que ordenó su construcción para descongestionar la terminal de Cancún.

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Reconocimiento internacional

Recientemente, las playas de Tulum fueron ubicadas entre las 10 más bonitas del mundo, de acuerdo con un ranking de National Geographic.

“Las ruinas mayas de la ciudad de Tulum y la proximidad del a Barrera de Coral del Caribe hacen que muchos consideren esta playa como la más bonita de la península de Yucatán”, señaló la publicación.

Y agregó: “Bañarse a pocos metros de El Castillo y del templo del Dios del Viento, elevados sobre una colina rocosa, produce por un momento la sensación de vivir en otro tiempo. Mar adentro se extiende el paraíso submarino de Centroamérica: un arrecife con más de 1.500 kilómetros de longitud en el que se han contado hasta 60 tipos distintos de coral”.

Con información de AFP