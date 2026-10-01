Colombia es uno de esos destinos que nadie debería perder la oportunidad de conocer. Atractivos como su arquitectura, su clima y sus paisajes hacen de esta tierra un lugar encantador que invita a vivir buenas experiencias.

La ciudad de Suramérica que comparan con Suiza y destaca entre los mejores destinos para 2027

La herencia arquitectónica dejada por la época colonial, sumada a la diversidad geográfica del país, ha dado origen a pueblos con una identidad particular y que vale la pena conocer en algún momento de la vida.

Uno de esos lugares mágicos está en Nariño, a menos de una hora de Pasto, capital del departamento. Se trata de El Encano, un pequeño corregimiento que enamora por sus paisajes montañosos, su clima frío y sus viviendas de madera, algunas con características que evocan a los tradicionales chalets alpinos.

A esto se suma su entorno natural, que ha llevado a que lo comparen con algunos pueblos de Suiza, mientras que la presencia de agua y pequeñas construcciones alrededor de la laguna de La Cocha también le ha valido el apodo de la Pequeña Venecia de Colombia.

El destino colombiano que parece sacado de los Alpes suizos: paisajes de ensueño y verdes colinas enamoran a los visitantes

Un destino natural imperdible

Esta es una zona que encanta por su belleza natural y la laguna de La Cocha es uno de los grandes atractivos. Esta es considerada el segundo lago natural de agua dulce más grande de Colombia, después de la laguna de Tota.

El Encano, un destino imperdible en Nariño. Foto: Getty Images/iStockphoto

En medio de sus aguas está la isla La Corota, un santuario de flora y fauna que destaca por ser la más pequeña de las áreas protegidas del país bajo la categoría de parque nacional. El lugar, además de su riqueza natural, está rodeado de historias y tradiciones que se han transmitido entre generaciones.

No es Suiza: el destino colombiano que sorprende con paisajes similares a los Alpes; ideal para los aventureros

¿Qué hacer en El Encano?

Una de las experiencias para vivir en este lugar es pasear por la mencionada laguna en lancha, una actividad que permite apreciar de cerca el paisaje montañoso, las viviendas de madera y las coloridas construcciones que bordean el lago. Durante el recorrido también es posible acercarse a la isla La Corota.

La gastronomía es otro de los atractivos. Entre los platos más representativos está la trucha arcoíris, que puede encontrarse preparada al ajillo, frita o a la plancha y que se ha convertido en una de las preparaciones tradicionales de este lugar.

Este destino encanta con sus construcciones de estilo alpino y sus bellos paisajes. Foto: Getty Images

Caminar por El Encano es otro de los imperdibles, pues permite descubrir sus tradicionales casas, además de acercarse a sus expresiones artesanales y religiosas.

Según la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Pasto, este destino es único por su tranquilidad, sus paisajes y la magia de la laguna de La Cocha, que crean el escenario perfecto para vivir una experiencia diferente.