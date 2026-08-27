El destino colombiano que parece sacado de los Alpes suizos: paisajes de ensueño y verdes colinas enamoran a los visitantes

Colombia tiene diversidad de destinos que por su belleza son comparados con lugares muy especiales y que están en el radar de los viajeros en países europeos y, en Antioquia, hay uno que vale la pena conocer, pues destaca por la belleza de sus paisajes, así como por su agradable clima.

Así es el municipio antioqueño que cuenta con un puente ‘monumental’ y tuvo una de las primeras edificaciones de dos pisos

El portal Turismo Antioquia Travel indica que es tan bella la panorámica de este municipio que posee una fiesta dedicada a sus paisajes, la cual se celebra en junio y se caracteriza por sus espectáculos musicales.

Se trata de Entrerríos, cuya belleza de su territorio es comparada con los Alpes suizos y por ello se le ha atribuido el apelativo de la ‘Suiza colombiana’. Ofrece una agradable temperatura de 13 grados centígrados en promedio y posee montañas y colinas cubiertas de un verde intenso que recuerdan a los valles europeos.

El verde intesnso de sus paisajes es una de las características principales de Entrerríos, en Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Este territorio, situado entre los ríos Riogrande y Riochico, mantiene viva la herencia de la colonización antioqueña. Al recorrer sus calles, es posible encontrar viviendas de arquitectura tradicional, con amplias puertas de madera y balcones que conservan el encanto y la esencia de épocas pasadas, conectando a quienes llegan de visita con la historia.

Para los amantes de la naturaleza este es un buen destino para visitar pues, según la mencionada fuente, la naturaleza y el agroturismo son dos de sus principales fortalezas y sus atractivos son ricos en biodiversidad, por lo que una de las recomendaciones para los viajeros es proteger las especies animales y vegetales que se encuentran en sus tierras.

Así es la ‘joya histórica’ del norte de Antioquia, un municipio con larga historia y tradición; está a cuatro horas de Medellín

¿Cuáles son sus atractivos turísticos?

Ubicado al norte del departamento de Antioquia, a solo hora y media de Medellín, este pequeño pero encantador destino, tiene diversos sitios de interés para quienes deciden llegar hasta allí a vivir una experiencia tranquila y relajada.

Los turistas pueden recorrer senderos, disfrutar de miradores que ofrecen atardeceres espectaculares y conocer el proceso de producción de lácteos, una de las actividades tradicionales del municipio.

El monolito parecido a la Piedra del Peñol, es uno de los principales atractivos de este municipio. Foto: Getty Images

Adicional a los planes naturales, en Entrerríos, los viajeros se encuentran con el Museo del Cuero en la Casa de la Cultura; parte de la Represa Riogrande II; un monolito parecido al de El Peñol; el Valle Urbano, ubicado en el filo del Páramo de Santa Inés; y el Cerro El Picacho.

Se dice que este hermoso destino es ideal para los amantes de la fotografía, los que encuentran la felicidad en los senderos naturales y para quienes disfrutan de la magia en los atardeceres vistos desde las partes más altas que hace que la mirada se pierda en el horizonte. Sin duda, un destino que vale la pena conocer si se está de viaje por Antioquia.