“El turismo necesita una visión a largo plazo”: Paula Cortés en el marco del Congreso Anato 2026

En el marco de la edición número 30 del Congreso Anato 2026, que se realiza del 27 al 28 de agosto en Barranquilla, la presidenta ejecutiva de la entidad, Paula Cortés, destacó los retos que tiene el sector tras el sismo ocurrido el 10 de agosto.

Durante la instalación del evento, Cortés aseguró que el turismo es motor de desarrollo, servicio de exportación y que representa múltiples oportunidades para las regiones: “Por eso hacemos un llamado a construir soluciones de la mano del gobierno, porque el turismo necesita una visión de largo plazo y el compromiso hoy es con Colombia y con todos los que trabajan en este sector”.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aseguró que tanto el departamento como su capital, Barranquilla, han trabajado de la mano para convertir la ciudad en protagonista a nivel de turismo.

“El Malecón ha tenido una gran transformación y se ha convertido en un punto para destacar del turismo de la ciudad y es el resultado de todo un proyecto de reconstrucción de algo que no éramos, no teníamos esos atributos turísticos”, aseguró.

En su intervención, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que con el nuevo gobierno esperan darle más fortaleza a la ciudad como destino turístico.

“No hemos descartado que Barranquilla tenga una válida de la Fórmula 1; queremos abrir más espacios de playa, como ahora tenemos a Puerto Mocho, y tener más opciones para los viajeros”, añadió.

Además, el mandatario local aseguró que se siguen abriendo más rutas aéreas directas: “Tendremos vuelos directos Barranquilla-Madrid y Barranquilla-Nueva York, así como también le hemos pedido al nuevo gobierno que se acelere el mejoramiento del aeropuerto de la ciudad”.

*En desarrollo…