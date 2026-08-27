Latam Airlines reanudará operación entre Bogotá y Caracas: esta es la fecha en la que reiniciará la ruta

La compañía Latam Airlines Colombia anunció la reapertura de operaciones entre Bogotá y Caracas a partir de septiembre, con tres vuelos semanales programados para los lunes, viernes y sábados. La venta de tiquetes comenzará el 29 de agosto y estará disponible a través de los canales oficiales de la aerolínea y las agencias de viajes.

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Según informó la empresa, el regreso de esta ruta, que se dará a partir del 1.° de septiembre, ocurrirá luego de que las autoridades venezolanas anunciaran la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía desde ese día, aunque inicialmente bajo ciertas restricciones operativas.

Teniendo en cuenta esa situación, la aerolínea iniciará los vuelos con una capacidad ajustada a las condiciones disponibles y prevé aumentar gradualmente las frecuencias a medida que se habiliten nuevas posibilidades para el desarrollo de la operación.

Latam Airlines reanudará operaciones hacia Venezuela. Foto: Getty Images

Antes de la emergencia ocasionada por el terremoto, la aerolínea ofrecía siete frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas. Con la reactivación, los vuelos despegarán desde la capital colombiana a las 7:35 a. m., mientras que el regreso desde Caracas está programado para las 11:50 a. m.

Fortalecimiento de la conexión

En una comunicación oficial, la compañía señaló que el restablecimiento de esta ruta busca fortalecer la conexión de Venezuela con la red del Grupo Latam, facilitando tanto los desplazamientos entre Colombia y Venezuela como las conexiones hacia otros destinos de América Latina.

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“Venezuela es un mercado relevante por su dinámica y el potencial de conexión que ofrece con el resto de la región”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia. Según la ejecutiva, el regreso de la ruta Bogotá-Caracas permitirá a los pasajeros venezolanos acceder, a través de Bogotá, a una amplia red de destinos en América Latina y contribuirá a la recuperación de la conectividad internacional del país.

El aeropuerto de Maiquetía entrará en operación a partir del 1.° de septiembre de 2026. Foto: AFP

La compañía aérea les recomienda a los pasajeros revisar las condiciones y el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto, información que puede consultarse en la sección Mis Viajes de su sitio web o en la aplicación de la aerolínea. También aconseja mantenerse atentos a las notificaciones y a las actualizaciones difundidas mediante sus canales oficiales.

Reapertura del aeropuerto

Como ya se mencionó, la reapertura de estos vuelos se dará gracias al anuncio oficial de la puesta en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que se dará a partir del próximo martes.

De acuerdo con las autoridades aeroportuarias de Venezuela, este aeropuerto iniciará formalmente las operaciones en las terminales temporales habilitadas, tanto para vuelos nacionales como internacionales. La apertura es posible gracias a un proceso de reconstrucción “bajo altos estándares de calidad y últimas tecnologías”, según se informó de manera oficial.