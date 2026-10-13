Muy cerca de Medellín: El municipio antioqueño que le rinde homenaje a la cerámica y es ideal para el turismo religioso

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y el de mayor número de municipios: 125.

Uno de ellos Caldas, ubicado a 23 kilómetros de Medellín, aproximadamente a 40 minutos de trayecto en vehículo.

Esta población está en el sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y se destaca por su riqueza natural y biodiversidad, con lugares como el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín.

El municipio antioqueño cuyo nombre se relaciona con un príncipe español, un destino con arquitectura colonial y bellos balcones

“El municipio es destino de turistas religiosos que visitan la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, la capilla Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, el Alto de la Cruz, la capilla La Transfiguración del Señor o la iglesia San José de la Montaña entre otros”, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Otros planes destacados son comer obleas con arequipe, una costumbre de la región, y conocer el Museo de la Cerámica.

Si es un turista que le gusta naturaleza, el senderismo, el descanso, el bienestar o el turismo religioso, Caldas es un destino perfecto, de acuerdo con el portal turístico.

Historia

El territorio del municipio albergó inicialmente la comunidad indígena de San Lorenzo. Posteriormente, en 1840 se convirtió en un poblado con el nombre de La Valeria. Cuatro años después, pasó a ser una fracción dependiente de La Estrella.

“El pequeño caserío, comenzó a tomar forma gracias a la visión del señor Roque Mejía, a quien se le considera como fundador de esta comunidad. En aquellos tiempos, la venta de los lotes fue el punto de partida para la consolidación. Mucho después, se le designó el trazado de las calles a los señores Pedro Antonio Restrepo y Nicanor Restrepo, quienes propusieron que la nueva población se llamara Caldas, en memoria al prócer Francisco José de Caldas”, dice en una reseña el portal Corregimientos de Antioquia.

El municipio también es conocido como la ‘Puerta del suroeste’.

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Atractivos

El Alto de San Miguel es reconocido por sus aguas cristalinas. “Es el escenario perfecto para realizar una verdadera conexión con la naturaleza. Es el lugar perfecto para practicar senderismo, ciclomontañismo o simplemente desconectarse y disfrutar del paisaje”, destaca Antioquia Travel.

Museo de la Loza y la Cerámica Contemporánea en Caldas, Antioquia Foto: Instagram @corporacioncrese

La Casa Museo de la Cerámica es otro atractivo imperdible. Tiene alrededor de 1.500 piezas de vajilla. Allí está reflejada la historia y la tradición cerámica que por años se ha practicado en el municipio.

El Alto de la Romera es también destacado. Es un lugar es perfecto para el ecoturismo y realizar actividades como senderismo o camping. “Allí puede encontrar cascadas, charcos y cientos de especies de flora que lo sorprenderán. Esta es una zona boscosa y de una altura superior a los 2.500 metros. Es muy importante estar acompañados por guías locales que conozcan la zona”, subraya el portal turístico.