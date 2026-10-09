Turismo

El municipio antioqueño cuyo nombre se relaciona con un príncipe español, un destino con arquitectura colonial y bellos balcones

Está a 97 kilómetros de Medellín.

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Redacción Semana
9 de octubre de 2026 a las 9:09 a. m.
Este municipio antioqueño está ubicado a dos horas de Medellín.
Este municipio antioqueño está ubicado a dos horas de Medellín. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, es un destino imperdible para visitar gracias a su diversidad y sus múltiples atractivos. Entre sus 125 municipios se encuentra Carolina del Príncipe, ubicado a 97 kilómetros de Medellín.

Esta población es reconocida por su arquitectura colonial y colorida. En octubre se celebra el Festival de los Balcones, en el que sus habitantes los decoran con flores, haciendo honor al seudónimo de Jardín Colonial de América, según señala el portal Antioquia Travel.

“Carolina posee además un gran potencial ecoturístico, gracias a su riqueza natural y los embalses hidroeléctricos de Troneras y Miraflores, que lo han convertido en un destino relevante en turismo ecológico. Visitar este municipio es vivir experiencias mágicas de conexión con la cultura y la naturaleza”, subraya la publicación.

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Historia

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, su nombre rinde honor al rey de España Carlos IV, quien en el momento de la fundación del pueblo, a finales del siglo XVIII, era el príncipe heredero de su padre, Carlos III.

“El municipio se caracteriza por poseer una arquitectura colonial muy conservada y una plaza principal de una belleza sin igual, junto con el imponente templo parroquial que captura la atención de todos los visitantes”, agrega la entidad.

Flores
Carolina del Príncipe destaca por sus coloridos balcones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Atractivos

Entre sus principales atractivos resalta el embalse de Miraflores. “Está situado a 20 minutos del municipio, en un entorno montañoso y rodeado de exuberante vegetación, y convertido en un destino popular para los amantes de la naturaleza y los aficionados a los deportes acuáticos”, señala Antioquia Travel.

Carolina del Príncipe, Antioquia.
Carolina del Príncipe, Antioquia. Foto: Tomada de la página web de Telemedellín.

“Sus aguas cristalinas ofrecen un refugio tranquilo y sereno, donde se puede disfrutar de actividades como la pesca, el remo y el senderismo en sus alrededores. Además de su belleza, el embalse juega un papel importante en la generación de energía hidroeléctrica, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la región”, agrega.

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Otro embalse de la zona es Troneras, ubicado a 15 minutos, que embellece el paisaje y desempeña un papel crucial en el abastecimiento de agua para la región.

“Se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza y los entusiastas de los deportes acuáticos. Sus aguas tranquilas ofrecen un espacio ideal para la navegación, la pesca y el disfrute de diversas actividades al aire libre”, resalta la publicación turística antioqueña.

El santuario mariano La Inmaculada Concepción es otro atractivo. Es la iglesia principal del pueblo y resaltan su arquitectura y ambiente de devoción, por lo que es un punto de referencia para los visitantes.

Finalmente, el Museo Religioso es otro lugar imperdible de conocer. En él hay objetos de antaño, como retratos, ornamentos sacerdotales, entre otros.