La ciudad colombiana reconocida como el mejor destino internacional en 2026; una joya colonial y gastronómica

Este año varias ciudades colombianas han sido reconocidas internacionalmente, gracias a sus atractivos turísticos, su oferta gastronómica y cultural y también sus encantos naturales.

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Prestigiosas publicaciones y plataformas internacionales de turismo como Time Out, Condé Nast Traveler y Lonely Planet, entre otras han ubicado a capitales colombianas en lugares bien posicionados, de acuerdo con las opiniones de viajeros y expertos.

Dentro de los muchos reconocimientos recibidos este año por destinos colombianos está el otorgado en los Food and Travel Reader Awards organizados por la plataforma especializada en gastronomía y turismo Food & Travel.

Estos premios reconocieron a Cartagena como Mejor Destino Internacional, lo cual se sustenta en la votación de viajeros, lectores y profesionales de la industria. La distinción reconoce a los destinos y experiencias que han logrado sobresalir entre las principales propuestas turísticas a nivel mundial.

Cartagena es considerada una de las ciudades más lindas de Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

En este caso la ciudad colombiana se ubicó por encima de destinos como Madrid, París, Tokio, Nueva York y Estambul, considerados referentes mundiales en materia de turismo. De acuerdo con la Alcaldía, este galardón representa un impulso de Cartagena como destino de lujo, cultura, patrimonio y gastronomía.

¿Cuáles son los encantos de Cartagena?

Esta ciudad es, sin duda, una de las más atractivas para los viajeros, gracias a encantos como su arquitectura colonial y por haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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A esto se suma una oferta gastronómica potente que fusiona la tradición de las matronas y los sabores del mar con la alta cocina, además de la hospitalidad de su gente, que se traduce en una experiencia de servicio auténtica.

Quien llega a Cartagena no puede dejar de visitar la Ciudad Amurallada y Centro Histórico que concentra algunos de los lugares más representativos como la Torre del Reloj, considerada la principal puerta de entrada al centro histórico y uno de los símbolos de la ciudad.

Esta es una ciudad que destaca por su belleza colonial, pero también por sus playas e infraestructura turística. Foto: guillermo torres

También están las murallas y baluartes, construidos como sistema defensivo durante la época colonial, entre los que destaca el Baluarte de Santo Domingo, uno de los puntos preferidos para contemplar el atardecer. A esto se suman espacios como la Plaza de Bolívar, la Plaza San Diego y la Plaza Santo Domingo, además de las calles empedradas, casas coloridas y balcones adornados con flores que caracterizan la arquitectura del sector.

Otro de los encantos es el Castillo de San Felipe de Barajas, una imponente fortaleza militar construida por los españoles en el siglo XVII y considerada una de las grandes obras de ingeniería militar de la época.

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Para quienes buscan disfrutar del mar, Cartagena también cuenta con atractivos como las Islas del Rosario, un archipiélago conocido por sus aguas cristalinas y arrecifes de coral, donde se pueden realizar actividades como natación y buceo.

Así mismo, está Playa Blanca, ubicada en la isla de Barú, que se caracteriza por su arena blanca y sus aguas de tonalidades turquesa, convirtiéndose en uno de los lugares más visitados para disfrutar de un día de playa, brisa y mar cerca de la ciudad.