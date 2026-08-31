El pueblo antioqueño que comparan con un apetecido destino turístico europeo, un lugar ideal para los amantes de la aventura

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y está conformado por nueve subregiones. Una de ellas es la Magdalena Medio, que es reconocida por su gran riqueza natural.

Está bañada por los ríos Magdalena, Cimitarra, Alicante, Tamar, San Francisco, San Bartolomé y las ciénagas de San Bartolo, Barbacoas, Maquencal, El Tablazo, San Francisco, entre otras.

Así mismo, se destacan en ella actividades como la minería, la explotación carbonífera y la extracción de calizas, calcáreos, cuarzo y mármoles.

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Entre los municipios de esta subregión se encuentra Puerto Triunfo, uno de los más jóvenes del departamento, y se encuentra ubicado sobre el río Magdalena.

Doradal, uno de los principales destinos turísticos de Antioquia

Doradal es uno de los corregimientos de Puerto Triunfo. De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, fue declarado como corregimiento tres días después de que Puerto Triunfo se estableciera como municipio. El 4 de julio de 1973 inició la construcción de su iglesia; en 1991 se inauguró su parque principal y en 1992 su centro de salud.

Actualmente, se perfila como uno de los principales destinos turísticos de Antioquia gracias a una gran cantidad de lugares atrayentes, entre lo que sobresale el sector La Aldea, que es llamado el Santorini colombiano, por la arquitectura de sus viviendas de color blanco que guardan similitud con la isla de Grecia, uno de los principales destinos turísticos del país europeo.

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Según información del portal Círculo de Viajes Universal, se dice que La Aldea nació como un proyecto de 12 arquitectos que se unieron para recrear la isla griega en Colombia. Antes de esto, el barrio se conocía con el nombre de Los Artesanos, sin embargo, como la empresa que lo construyó se llamaba Aldea Doradal, decidieron rebautizar este destino como La Aldea.

Santorini colombiano en Doradal, Antioquia. Foto: Instagram @santorinicolombiano

Otros lugares relevantes de Doradal son la Hacienda Nápoles y la reserva natural Río Claro. Esta última es considerada un tesoro natural de Antioquia, ideal para quienes buscan hacer ecoturismo a través de avistamiento de aves, deportes acuáticos o senderismo. También se destacan el balneario San Juan, quebrada Sonia y el puente Lata.

¿Dónde se ubica Doradal?

Se ubica al occidente de la cabecera municipal, sobre la autopista Medellín—Bogotá. Limita al norte con el corregimiento Estación Cocorná y el municipio de Puerto Nare, al sur con el municipio de Sonsón, al oriente con el corregimiento Santiago Berrío y al occidente con el corregimiento Las Mercedes.