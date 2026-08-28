El destino colombiano que parece de Andalucía: lo comparan con los famosos ‘pueblos blancos’

En Colombia hay varios destinos que son comparados con lugares de Europa debido a que el país reúne arquitectura, paisajes, clima y tradiciones que recuerdan a distintas regiones del viejo continente.

Lo comparan con las campiñas y los valles europeos; así es el lindo destino boyacense que sorprende a los viajeros en septiembre

En muchos pueblos, especialmente aquellos con influencia de la colonización española, se conservan casas de fachadas blancas, calles empedradas, plazas y construcciones coloniales que evocan pueblos de España.

A esto se suman paisajes de montaña, nevados y climas fríos que pueden recordar a regiones de Suiza, Italia o Francia. Precisamente, uno de esos destinos que comparan con Europa es Villa de Leyva.

Se dice que este poblado boyacense, considerado uno de los más lindos del país, recuerda los ‘pueblos blancos’ andaluces con casas encaladas, ventanas y puertas de madera y grandes balcones.

La plaza principal de Villa de Leyva tiene más de 14.000 metros cuadrados. Foto: Getty Images

La razón es que la ciudad fue construida bajo las normas arquitectónicas españolas, y lo mejor de todo es que se mantiene muy conservada, según el portal oficial de turismo Colombia Travel. Por eso se le reconoce como uno de los rincones coloniales más bonitos y mejor preservados del país.

Adicionalmente, se dice que el valle donde se ubica presenta similitudes de paisajes y climas secos o semiáridos que recuerdan a ciertas zonas del mediterráneo español y como si fuera poco también guarda parecido con sus calles empedradas y empinadas.

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¿Cuáles son los encantos de Villa de Leyva?

Uno de los atractivos que caracteriza a este pueblo boyacense es su gran plaza central empedrada y con 14.000 metros cuadrados, considerada la más grande del país. Allí se encuentra la Iglesia Parroquial, que se construyó en la primera mitad del siglo XVII.

También está la Casa Cabildo, ubicada sobre el costado sur de la plaza mayor, lugar considerado una de las reliquias históricas de la villa que ningún viajero puede perderse en este encantador destino.

Villa de Leyva es un destino encantador para pasar unos días de descanso. Foto: Getty Images

Otros atractivos son la Casa de Nariño, un lugar histórico. Aquí murió el precursor de la independencia Antonio Nariño el 13 de diciembre de 1823 y la primera fábrica de destilaciones del Nuevo Reino de Granada, una de las primeras fábricas de licores de Colombia. Una opción más para visitar es la Casa natal de Ricaurte.

Por los alrededores

En los alrededores del casco urbano también hay sitios de interés como El fósil, museo que exhibe un fósil de 20 metros de un kronosaurus queenslandicus con unos 120 millones de años; el Infiernito, que es el Centro Astronómico de los Muiscas, donde se pueden observar fragmentos del observatorio y monolitos fálicos y la Cueva de la Fábrica, sitio ideal si se quiere practicar la espeleología.

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Otros atractivos son las Cascadas de La Periquera, cuya caída principal de agua tiene una altura de 15 metros y siguiendo el cauce se pueden visitar otras cascadas igualmente encantadoras y el Pozo de la vieja, detrás del cual se dice que hay una leyenda encantadora, la cual vale la pena descubrir.

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