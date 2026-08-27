Catedral de Sal de Zipaquirá abre las puertas al Trail Running de Colores: este es el precio de la inscripción

La Catedral de Sal de Zipaquirá, Primera Maravilla de Colombia, invita a corredores, deportistas y amantes de las experiencias diferentes a participar en el Trail Running de Colores 2026 – 6K, una carrera que combina deporte, naturaleza, música y diversión en un recorrido único en el mundo.

¿Planea visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá? Esto cuesta la entrada a este icónico lugar en 2026

“Esta carrera ofrecerá a los participantes un trayecto que recorrerá senderos del Parque de la Sal y atravesará la emblemática Catedral de Sal, permitiendo correr 180 metros bajo tierra en uno de los escenarios turísticos y arquitectónicos más impresionantes del país. Por supuesto, este recorrido se podrá hacer en familia porque es un espacio en el que la diversión será lo primordial”, expresó Yenny Páez Sabogal, gerente de la Catedral de Sal, quien, a su vez, recuerda que los cupos son limitados.

Además de la competencia deportiva, los asistentes disfrutarán de un ambiente lleno de entretenimiento, con un show de música en vivo, DJ invitado y una gran fiesta de colores, lo que convertirá la jornada en una experiencia para compartir con familiares y amigos.

Las inscripciones tienen un valor de 75.000 pesos colombianos y podrán realizarse a través de www.catedraldesal.gov.co.

Los organizadores informan que los cupos son limitados, por lo que invitan a los interesados a asegurar su participación con anticipación. Cada persona solo podrá hacer un pago por transacción, pero, si una persona paga más de un cupo, deberá repetir el proceso y, en la sección de información del participante, colocar los datos de cada corredor.

A este evento deportivo podrán inscribirse adultos y niños mayores de 14 años, quienes deberán correr en compañía de un adulto responsable.

Con este evento, la Catedral de Sal de Zipaquirá continúa fortaleciendo su apuesta por el turismo deportivo y experiencial, ofreciendo actividades que integran patrimonio, naturaleza y bienestar en un escenario reconocido a nivel nacional e internacional.

Programe su visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá: ¿cuánto tiempo dura el recorrido?

Desde la página oficial de la Catedral de Sal de Zipaquirá hacen énfasis en que los participantes deben recordar que, para hacer la inscripción, deben seguir los siguientes pasos:

Realizar el pago y adquirir la boleta.

Diligenciar el formulario de inscripción.

También se recuerdan tres cosas muy importantes que se deben tener en cuenta: las mascotas no pueden acompañar el recorrido, solo podrán participar personas mayores de 14 años y la talla de la camiseta no tiene cambio.